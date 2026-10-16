Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησε ο Τζόζεφ Φρέντερικ Κούσνερ, γιος της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος γιόρτασε τα 13α γενέθλιά του σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον: τον Λευκό Οίκο, με οικοδεσπότη τον παππού του, Ντόναλντ Τραμπ.

Η νεαρή ηλικία του εορτάζοντος σηματοδοτεί την είσοδό του στην εφηβεία, με την οικογένεια να επιλέγει να τιμήσει την περίσταση με ένα ξεχωριστό οικογενειακό δείπνο. Η Ιβάνκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας στους ακολούθους της μια σπάνια ματιά σε προσωπικές στιγμές της οικογένειας.

«Ένα αξέχαστο δείπνο γενεθλίων για τον Τζόζεφ, που διοργανώθηκε από τον παππού στον Λευκό Οίκο», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον πατέρα της. Παράλληλα, σημείωσε πως η νέα περίοδος της ζωής του γιου της ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο.

Στις φωτογραφίες, η οικογένεια εμφανίζεται να απολαμβάνει τη γιορτή σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Λευκός Οίκος αποτελεί όχι μόνο την επίσημη κατοικία του Αμερικανού προέδρου, αλλά και έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την οικογενειακή ιστορία των Τραμπ.

Η Ιβάνκα και ο Τζάρεντ έχουν ακόμη δύο παιδιά, την Αραμπέλα και τον Θίοντορ. Παρότι η Ιβάνκα έχει κρατήσει αποστάσεις από την ενεργό πολιτική κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του πατέρα της, οι οικογενειακές στιγμές εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της δημόσιας παρουσίας της.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ και τα παιδιά τους Αραμπέλα και Τζόζεφ / AP (Andrew Harnik)

Ιβάνκα Τραμπ: Η επαγγελματική δραστηριότητα της κόρης του Αμερικανού προέδρου

Η Ιβάνκα Τραμπ είναι Αμερικανίδα επιχειρηματίας, συγγραφέας και πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου. H κόρη του Ντόναλντ Τραμπ διετέλεσε ανώτερη σύμβουλός του κατά την πρώτη προεδρική του θητεία (2017–2021), με έμφαση στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την απασχόληση. Στο παρελθόν εργάστηκε ως στέλεχος του Trump Organization, συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή The Apprentice και διατηρούσε δικό της brand μόδας και lifestyle, το οποίο έκλεισε το 2018.

AP (Pablo Martinez Monsivais)

Είναι επίσης συγγραφέας των βιβλίων The Trump Card και Women Who Work. Το 2023 συνίδρυσε την εταιρεία Planet Harvest, με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Δεν ανέλαβε επίσημο ρόλο στη δεύτερη προεδρική διοίκηση του πατέρα της.