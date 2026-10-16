Νέα διάσταση στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δίνει η αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο Έρικ Ντίτερς εναντίον της, την ώρα που δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονται στο παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες που ενδέχεται να γνωρίζει για το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και η δικαστική διαμάχη

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS News, ο Έρικ Ντίτερς κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη μεταφέρει τη διαμάχη σε θεσμικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι ο δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την πρώην πρέσβη ότι του ζήτησε 100.000 δολάρια για να ξεχρεώσει την πιστωτική της.

Ο Έρικ Ντίτερς / AP (Timothy D. Easley)

Ο Έρικ Ντίτερς προχώρησε στην κίνηση αυτή κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τις δηλώσεις των δικηγόρων της που αμφισβήτησαν τη γνησιότητα μηνυμάτων τα οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal. Η πλευρά της υποστηρίζει ότι επρόκειτο για αμοιβή σχετική με τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις του Ντίτερς, ο οποίος ισχυρίζεται πως είχε ήδη πληρώσει 300.000 δολάρια για ομιλίες της.

Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι διαθέτει ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας διάρκειας 16 λεπτών, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα επιβαρυντική για τη Γκίλφοϊλ αλλά και την κυβέρνηση Τραμπ.

Το περιεχόμενο της ηχογράφησης παραμένει άγνωστο.

Τραμπ: «Δε θέλω να σκεφτώ το ενδεχόμενο να της δώσω χάρη»

NEWSMAX: Would you consider a pardon for Kimberly Guilfoyle? TRUMP: I don't want to think about (So, yes!) https://t.co/0Q0WsLYXoF — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

Απογοητευμένος από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Newsmax, μετά τις εξελίξεις γύρω από την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ερωτηθείς εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της απονείμει προεδρική χάρη, σε περίπτωση που αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες, απάντησε: «Δε θέλω να το σκεφτώ αυτό. Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα, δεν της έχω μιλήσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη θητεία της στην Αθήνα, σημειώνοντας: «Το ενδιαφέρον ήταν ότι έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα ως πρέσβης γι αυτό είμαι απογοητευμένος». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Είναι ικανή αλλά όταν διάβασα όσα έγραφαν έμεινα έκπληκτος και απογοητεύτηκα».

Ανησυχία στο περιβάλλον Τραμπ για το ημερολόγιο της Γκίλφοϊλ

Έντονη ανησυχία φέρεται να επικρατεί στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν τη -μέχρι πρότινος- πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως ανέφερε και στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star ο Δημήτρης Σουλτογιάννης.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η πρώην πρέσβης ενδέχεται να διαθέτει προσωπικές σημειώσεις με πληροφορίες για την οικογένεια Τραμπ και τα οικονομικά της, καθώς στο παρελθόν είχε αρραβωνιαστεί τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ένα προσωπικό ημερολόγιο που φέρεται να διατηρούσε φαίνεται πως έχει πληροφορίες για πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για οικονομικές δραστηριότητες της οικογένειας.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον προκαλεί εσωτερικό υπόμνημα του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, που εστάλη σε όλους του Αμερικανούς διπλωμάτες και τους καλεί να μην εκμεταλλεύονται τη θέση τους για προσωπικό όφελος και να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων. Αξιωματούχοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το έγγραφο είχε σταλεί πριν από τις πρόσφατες εξελίξεις, επιχειρώντας να διαχωρίσουν τις δύο υποθέσεις.