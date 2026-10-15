Χάος στα Τίρανα για τρίτη ημέρα: Φωτιές και συγκρούσεις με την αστυνομία

Κλιμακώνεται η πολιτική κρίση στην Αλβανία

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Hameraldi Agolli)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συγκρούσεις και βία συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στα Τίρανα, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε έντονη αντιπαράθεση.
  • Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί, ενώ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα τον απειλεί με αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα.
  • Ο πρόεδρος Μπαϊράμ Μπεγκάι καλεί σε ηρεμία και αποφυγή βίας, προειδοποιώντας για υπονόμευση της συνταγματικής τάξης.
  • Καταστροφές σε υπουργεία, μουσεία και πολιτιστικά μνημεία, με σημαντικές ζημιές και σε άλλες πόλεις όπως το Δυρράχιο.
  • Συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται, με χρήση δακρυγόνων και φωτιές στους δρόμους.

Τρίτη ημέρα συγκρούσεων, βίας και καταστροφών, στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να κορυφώνεται.

Αλβανία: Άγρια επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις με πολλούς τραυματίες

Την ώρα που ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν παραιτείται, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Δημοκρατικού κόμματος Σαλί Μπερίσα τον απειλεί, διαμηνύοντας του, πως εάν δεν παραιτηθεί έχει να επιλέξει ανάμεσα στην τύχη του Τσαουσέσκου και του Ραμίζ Αλία.

 

 

Ο πρόεδρος της χώρας Μπαϊράμ Μπεγκάι, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, εξέφρασε την λύπη του για τις πράξεις βίας και έκανε έκκληση για ηρεμία.

 

 

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Αλβανίας, είπε: «Καλώ όλους να επιλέξουν την συναίνεση, να αποφύγουν την βία και να μην επιτρέψουν τις εντάσεις να υπονομεύσουν την συνταγματική τάξη και την σταθερότητα της χώρας.

Επεισόδια Αλβανία

«Μάχες» σώμα με σώμα στα Τίρανα / Φωτογραφίες AP (Hameraldi Agolli)

Επεισόδια στα Τίρανα

Παραδομένα στα επεισόδια τα Τίρανα

Τα επεισόδια σήμερα ξεκίνησαν από το πρωί με τις εικόνες της καταστροφής στην αλβανική πρωτεύουσα να θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Υπουργεία, μουσεία, θέατρα, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά μνημεία , επιχειρήσεις βρέθηκαν στον στόχο κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Αλβανία

 AP (Hameraldi Agolli)

 

 

Ο υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπλεντί Γκονχία, ανακοίνωσε ότι στα Τίρανα έχουν υποστεί ζημιές οι εξωτερικοί χώροι του Εθνικού Μουσείου οι χώροι του Κουκλοθεάτρου, του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

 

 

Συμπλοκές και επεισόδια στα Τίρανα

Φωτογραφίες AP (Hameraldi Agolli)

Άγριες συγκρούσεις στα Τίρανα

Καθώς από σήμερα, οι διαμαρτυρίες πέρασαν και στις μεγάλες πόλεις, στο Δυρράχιο καταστράφηκαν έργα και εγκαταστάσεις από την Μπιενάλε Τέχνης, ενώ ζημιές υπέστη ο εξωτερικός χώρος του Τζαμιού Ετχεμ Μπέη, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως πολιτιστικό μνημείο .

Αργά το απόγευμα οι διαδηλωτές κινήθηκαν για ακόμη μία φορά προς το γραφείο του πρωθυπουργού όπου η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει. Οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας αυτή την ώρα συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους όπου ο δημοτικός φωτισμός έχει καταστραφεί και παντού υπάρχουν φωτιές είτε σε κάδους απορριμμάτων, είτε σε περίπτερα.

Ο πρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου Νίκο Πελέσι, ζήτησε αυτοσυγκράτηση.

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