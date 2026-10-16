Άμεση αντιμετώπιση περιστατικού φωτιάς σε όχημα στο EUROCHAMPION JET 2

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αντώνης Νικολόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περιστατικό φωτιάς σε Ι.Χ. όχημα στο EUROCHAMPION JET 2 κατά τη διάρκεια του πλου από Μύκονο προς Σύρο.
  • Άμεση κινητοποίηση του πληρώματος και εφαρμογή διαδικασιών πυρασφάλειας μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού.
  • Η φωτιά σβήστηκε με τη χρήση του μόνιμου συστήματος καταιονισμού και φορητών πυροσβεστήρων.
  • Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της φωτιάς.
  • Η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος παραμένει προτεραιότητα.

Με απόλυτη επιτυχία και μέσα σε ελάχιστο χρόνο αντιμετωπίστηκε περιστατικό φωτιάς σε Ι.Χ. όχημα στο EUROCHAMPION JET 2, κατά τη διάρκεια του πλου από τη Μύκονο προς τη Σύρο.

Ειδικότερα, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού πυρασφάλειας στον χώρο του άνω γκαράζ, το πλήρωμα κινητοποιήθηκε αμέσως, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε το μόνιμο σύστημα καταιονισμού του πλοίου και με την παράλληλη χρήση φορητών πυροσβεστήρων έσβησε η φωτιά που εντοπίστηκε σε Ι.Χ. όχημα.

Το πλοίο μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση του πληρώματος, την πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας και την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρασφάλειας του πλοίου, η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα με απόλυτη επιτυχία.

Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και του πλοίου παραμένει πάντοτε η απόλυτη προτεραιότητα μας.

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