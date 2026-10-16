Γιώργος Μαζωνάκης: Tι «δείχνουν» οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας εξηγεί στο Star και την Άννα Σταματιάδου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οκτώ ουσίες, συμπεριλαμβανομένων προποφόλης και μιδαζολάμης, βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η μιδαζολάμη είχε αντίδοτο, αλλά δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει τον θάνατό του.
  • Δεν ανιχνεύθηκε αδρεναλίνη στις τοξικολογικές εξετάσεις, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα.
  • Ο προφυλακισμένος γιατρός ετοιμάζεται για συμπληρωματική απολογία και αρνείται τις κατηγορίες.
  • Καταθέσεις πρώην υπαλλήλων του γιατρού υποδεικνύουν γνώση του για τις επικίνδυνες πρακτικές στην κλινική.

Οκτώ διαφορετικές ουσίες βρέθηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, στην τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τον πραγματογνώμονα της οικογένειας του τραγουδιστή, Γιώργο Φιτσιάλο. Προποφόλη και μιδαζολάμη, δύο πολύ ισχυρά φάρμακα που χρησιμοποιούνται μόνο σε νοσοκομεία για γενική αναισθησία. Το αντίδοτο της μιδαζολάμης, η φλουμαζενίλη, γνωστή στην αγορά με την εμπορική ονομασία Anexate, αλλά και τοπικό αναισθητικό φάρμακο, η λιδοκαΐνη. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

Οτιδήποτε άλλο έχει βρεθεί στις τοξικολογικές εξετάσεις του αγαπημένου καλλιτέχνη, μεταξύ αυτών και δύο διαφορετικού τύπου ηρεμιστικά φάρμακα, δεν αφορά τον μηχανισμό του θανάτου του. Δείγματα ερευνώνται επίσης σε δημόσια εργαστήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα ευρήματα θα προστεθούν στη δικογραφία και αναμένεται να δρομολογήσουν εξελίξεις. 

«Έχουμε το παζλ για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο. Χορηγήθηκαν ισχυρά κατασταλτικά, κατέρρευσε ο οργανισμός, η κλινική εικόνα, δηλαδή, ήταν άσχημη και έγινε προσπάθεια να δοθεί αντίδοτο. Το αντίδοτο, όμως, δεν ήταν αρκετό και είχαμε τα αποτελέσματα που είδαμε όλοι», εξήγησε μιλώντας στο Star και την Άννα Σταματιάδου ο Γιώργος Φιτσιάλος. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Tι «δείχνουν» οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί δεν εντοπίστηκε αδρεναλίνη 

Στις τοξικολογικές εξετάσεις δε βρέθηκε αδρεναλίνη, όπως υποστήριξαν οι προφυλακισμένοι γιατροί ότι του χορήγησαν για να τον σώσουν, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα.  

Υπάρχει, όμως, εξήγηση, όπως είπε η καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας ΑΠΘ, Χρύσα Σαρδέλη.  

«Η αδρεναλίνη έχει μικρό χρόνο ζωής, δηλαδή φεύγει και μεταβολίζεται πολύ γρήγορα από το ανθρώπινο σώμα. Οπότε, αναλόγως του χρόνου που δίνεται, αν και έχει δοθεί, είναι πολύ πιθανό, αν περάσει επαρκής χρόνος μέχρι τη λήψη του βιολογικού δείγματος, να μην ανιχνευθεί δόση αδρεναλίνης που έχει χορηγηθεί. 

Θάνατος Μαζωνάκη: Παίρνει απόσταση ο γιατρός - Τον «καίνε» εργαζόμενες 

Ο προφυλακισμένος γιατρός παίρνει αποστάσεις από τη σύζυγό του σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ετοιμάζεται για συμπληρωματική απολογία, πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Αμέσως μετά, θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις βαρύτατες κατηγορίες.  

Κάποιες καταθέσεις των πρώην υπαλλήλων του, που παραμένουν απλήρωτες, φαίνεται πάντως να τον καίνε. 

«Και ο γιατρός γνώριζε αυτά που γίνονταν στην πλασμαφαίρεση. Κάποιοι ασθενείς λιποθυμούσαν και τότε η γιατρός φώναζε τον σύζυγό της να σώσει την κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα τα ραντεβού για πλασμαφαίρεση αυξάνονταν. Μπορεί να υπήρχαν και τρία ραντεβού την ημέρα. Οπότε είχαμε λιποθυμικά επεισόδια όλο και πιο συχνά. Βέβαια, μετά συνερχόντουσαν οι ασθενείς», δηλώνει μία εξ αυτών.  

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