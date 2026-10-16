1% Club: Ο Νίκος και η Σοφία στον μεγάλο τελικό για τα 30.000 ευρώ!

Κατάφεραν να μπουν στο «κλειστό» club του 1%;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος και η Σοφία είναι οι δύο παίκτες που έφτασαν στον τελικό του 1% Club.
  • Και οι δύο απάντησαν σωστά στην ερώτηση του 5% και κέρδισαν 1.500 ευρώ ο καθένας.
  • Η Σοφία αποφάσισε να πάρει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο Νίκος επέλεξε να διεκδικήσει 30.000 ευρώ.
  • Ο Νίκος δεν κατάφερε να απαντήσει σωστά στην τελευταία ερώτηση και δεν μπήκε στο «κλειστό» club του 1%.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης συνεχάρη τον Νίκο για την πορεία του στο παιχνίδι.

Μόλις δύο παίκτες, ένας άντρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό του 1% Club.

1% Club: «Ζεν» & Κιούσης απάντησαν ομόφωνα Παναθηναϊκός

Ο Νίκος και η Σοφία απάντησαν σωστά στην ερώτηση του 5% κι έτσι έχουν τη δυνατότητα -αν το θελήσουν- να σταματήσουν εδώ και να καρπωθούν από 1.500 ευρώ ο καθένας.

1% Club: Η Σοφία δε ρίσκαρε για τα 30.000 ευρώ

1% Club: Η Σοφία δε ρίσκαρε για τα 30.000 ευρώ

Η Σοφία θεώρησε ικανοποιητικά αυτά τα χρήματα κι ενέδωσε στον πειρασμό. Ο Νίκος, από την άλλη, αποφάσισε να το πάει μέχρι τέλους και να διεκδικήσει 30.000 ευρώ.

Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Λένα Δροσάκη έρχονται στο 1% Club!

Ο ίδιος θα αξιοποιούσε το έπαθλο για την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου, ωστόσο δεν μπόρεσε να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση και κατ' επέκταση να μπει στο «κλειστό» club του 1%.

1% Club: Η ερώτηση που στοίχισε στον Νίκο το μεγάλο έπαθλο

1% Club: Η ερώτηση που στοίχισε στον Νίκο το μεγάλο έπαθλο

Παρ' όλα αυτά, ο Πέτρος Πολυχρονίδης του έδωσε συγχαρητήρια για την αξιοσημείωτη πορεία του: «Νικόλα μου, μπορεί να μην τα κατάφερες εδώ, ωστόσο θέλω να κοιτάξεις γύρω σου και να δεις ότι είσαι ο μοναδικός που έπαιξε με την ερώτηση του 1%. Αποδεικνύεις πόσο σπουδαίος παίκτης ήσουν σήμερα. Συγχαρητήρια που έφτασες μέχρι εδώ», είπε ο παρουσιαστής.

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

 

 

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1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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