Μόλις δύο παίκτες, ένας άντρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό του 1% Club.

Ο Νίκος και η Σοφία απάντησαν σωστά στην ερώτηση του 5% κι έτσι έχουν τη δυνατότητα -αν το θελήσουν- να σταματήσουν εδώ και να καρπωθούν από 1.500 ευρώ ο καθένας.

1% Club: Η Σοφία δε ρίσκαρε για τα 30.000 ευρώ

Η Σοφία θεώρησε ικανοποιητικά αυτά τα χρήματα κι ενέδωσε στον πειρασμό. Ο Νίκος, από την άλλη, αποφάσισε να το πάει μέχρι τέλους και να διεκδικήσει 30.000 ευρώ.

Ο ίδιος θα αξιοποιούσε το έπαθλο για την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου, ωστόσο δεν μπόρεσε να απαντήσει στην τελευταία ερώτηση και κατ' επέκταση να μπει στο «κλειστό» club του 1%.

1% Club: Η ερώτηση που στοίχισε στον Νίκο το μεγάλο έπαθλο

Παρ' όλα αυτά, ο Πέτρος Πολυχρονίδης του έδωσε συγχαρητήρια για την αξιοσημείωτη πορεία του: «Νικόλα μου, μπορεί να μην τα κατάφερες εδώ, ωστόσο θέλω να κοιτάξεις γύρω σου και να δεις ότι είσαι ο μοναδικός που έπαιξε με την ερώτηση του 1%. Αποδεικνύεις πόσο σπουδαίος παίκτης ήσουν σήμερα. Συγχαρητήρια που έφτασες μέχρι εδώ», είπε ο παρουσιαστής.

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