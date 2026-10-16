Αν υπήρχε ένα τηλεοπτικό σύμπαν όπου η υψηλή αριστοκρατία των Βερσαλλιών θα μπορούσε να συνυπάρχει αρμονικά με τις παγιέτες και τα πειράγματα, αυτό θα ήταν χωρίς αμφιβολία το πλατό του Cash or Trash. Στο επεισόδιο αυτό, η διάθεση χτύπησε κόκκινο, με τα παρατσούκλια να πέφτουν βροχή, τα πνεύματα να ανάβουν και τον Θόδωρο Ανδρεάδη να φέρνει στο προσκήνιο ένα αντικείμενο-«φωτιά».

Ο Θόδωρος έκανε δυναμική είσοδο στο στούντιο συνοδευμένος από τη... Μαρία Αντουανέτα και τους υπηρέτες του παλατιού. Στα χέρια του κρατούσε ένα εντυπωσιακό, συλλεκτικό πορσελάνινο μπιμπελό της εταιρείας Royal Dutch από τη Βοημία (Τσεχία), με ζωγραφισμένη στο χέρι τη διάσημη βασίλισσα πάνω σε άμαξα.

Ο πωλητής, πεπεισμένος για τη σπανιότητά του, ανέβασε τον πήχη ψηλά: «Στο κατάστημα έχει 7.500 ευρώ καινούριο, αρχικά ζητούσα γύρω στις 10.000!», είπε στη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο.

Ωστόσο, ο εκτιμητής του παιχνιδιού, ο Θάνος, ήρθε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους με την ψυχρή (αλλά έγκυρη) γλώσσα των γεγονότων. Παρά την άψογη κατάσταση και τη χειροποίητη λεπτομέρεια, η χρονολογία κατασκευής ήταν η δεκαετία του '70 κι όχι ο 19ος αιώνας. Η εκτίμηση προσγειώθηκε στα 1.250 ευρώ, με τον Θάνο να εξηγεί πως η σημερινή αγορά δεν ευνοεί τα συγκεκριμένα κομμάτια λόγω αλλαγής στα γούστα του κοινού.

«Μπιφ», πειράγματα και ο... Μυτιληνιός του ταλίρου!

Το κλίμα στο δωμάτιο των αγοραστών θύμιζε περισσότερο οικογενειακό τραπέζι με θείους που τσακώνονται παραμονές Χριστουγέννων παρά τυπική δημοπρασία:

Η δημοπρασία ξεκίνησε συντηρητικά από τα 450 ευρώ, σκαρφάλωσε σταδιακά χάρη στις κόντρες των αγοραστών, αλλά κόλλησε στα 800 ευρώ από την πλευρά της «Τζόαν» Νάντια Μπελέ, η οποία τελικά παραδέχτηκε πως το αντικείμενο ούτε τη συγκινούσε αισθητικά ούτε ταίριαζε στο γούστο της.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία με την Άννα-Μαρία Ρογδάκη δεν κλείστηκε κι ο Θόδωρος αποχώρησε με το αριστούργημά του αγκαλιά, η ατμόσφαιρα παρέμεινε απολαυστική. Όπως εύστοχα σχολίασε και το πάνελ στο κλείσιμο, τέτοια αντικείμενα μπορεί να μην ταιριάζουν στα μοντέρνα σπίτια –ή όπως αστειεύτηκαν, να «ανεβάζουν τον ΕΝΦΙΑ»–, αλλά προσφέρουν πάντα ανεπανάληπτο τηλεοπτικό θέαμα!

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