Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 16/10/2026 στο Star, η Ζαφειρένια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
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Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν, το Ρ και το Ι, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.
Η Ζαφειρένια θα μπορούσε αν είχε αξιοποιήσει τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα να είχε λύσει τον γρίφο.
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