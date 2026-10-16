Τροχός της Τύχης: Η Ζαφειρένια «μπλόκαρε» στα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;

Λύσε τον γρίφο που δυσκόλεψε την παίκτρια!

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 16/10/2026 στο Star, η Ζαφειρένια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

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Τροχός της Τύχης: Η Ζαφειρένια «μπλόκαρε» στα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ν, το Ρ και το Ι, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Η Ζαφειρένια «μπλόκαρε» στα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;

Η Ζαφειρένια θα μπορούσε αν είχε αξιοποιήσει τα γράμματα που εμφανίστηκαν στον πίνακα να είχε λύσει τον γρίφο.

Τροχός της Τύχης: Το τριπλό «ρ» δεν έφτανε – Λύσε τον γρίφο της Ελένης

Εσύ θα καταφέρεις να βρεις τα συνώνυμα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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