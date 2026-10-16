1% Club: Νέο επεισόδιο με guests τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση

Απόψε, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το 1% Club επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε, 16 Οκτωβρίου, στις 21:00 στο Star.
  • Καλεσμένοι είναι η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Θάνος Κιούσης, μαζί με 100 παίκτες.
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης θα παρουσιάσει προκλήσεις λογικής και παρατηρητικότητας.
  • Μια παίκτρια χάνει ερώτηση λόγω αποσπασμένης προσοχής από τον παρουσιαστή.
  • Στόχος των παικτών είναι να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο.

Το 1% Club επιστρέφει με νέες προκλήσεις λογικής, ανατροπές και ξεχωριστούς παίκτες!

Απόψε, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση σε μια αναμέτρηση λογικής και παρατηρητικότητας! 

1% Club: Νέο επεισόδιο με guests τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση

Σε ανάρτησή του στο Instagram, λίγο πριν την προβολή του νέου επεισοδίο, o Πέτρος Πολυχρονίδης πόσταρε φωτογραφία με τους καλεσμένους του, γράφοντας: «Τιτάνια Ζεν και γιγαντομέγιστος Θάνος Κιούσης ανακατέψανε τα σύμπαντα και μπαίνουν απόψε στις 21:00 μαζί με άλλους 100 παίκτες στο 1% Club🙏🏻 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ».

1% Club: Βρήκαν οι φιναλιστ την απάντηση;

Η ανάρτηση του Πέτρου Πολυχρονίδη

Ανάμεσα στους 100 παίκτες, ένα ζευγάρι ελπίζει να κερδίσει το ποσό που θα βάλει μπροστά τις προετοιμασίες του γάμου του, ενώ μια παίκτρια χάνει την ερώτηση του 90%, καθώς την αποσπά την προσοχή ο ίδιος ο Πέτρος Πολυχρονίδης! Μια προπονήτρια ποδοσφαίρου βάζει στόχο να κατακτήσει και το πρωτάθλημα του 1% Club, ενώ ένας υπάλληλος γραφείου τελετών και μια νεωκόρος δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο παιχνίδι της λογικής. 

1% Club: Αυτή ήταν η ερώτηση που απάντησαν όλοι εκτός από τον Ουγγαρέζο

1% Club: Νέο επεισόδιο με guests τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση

Οι ερωτήσεις δυσκολεύουν, η αγωνία κορυφώνεται και κάθε απάντηση μετράει!

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο;

Στο 1% Club, η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!

1% CLUB με τον Πέτρο Πολυχρονίδη - Απόψε, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star!

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

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1% CLUB
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
 |
ΘΑΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
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STAR
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