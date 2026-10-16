Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου- «Οργάνωση & κλείσιμο εκκρεμοτήτων»

Όσα είπε στο Stars System για τη Σελήνη στον Αιγόκερω & τις όψεις του ΣΚ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.26 , 10:44 Κέιτι Ζακαρία: Παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις δικηγορίας
16.10.26 , 10:33 Κένταλ Τζένερ: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά της και τις γυναίκες
16.10.26 , 10:23 OMODA & JAECOO: Φέρνει νέες τεχνολογίες
16.10.26 , 10:23 Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση
16.10.26 , 10:08 Βελμάρ: Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανταλλαγής Opel Trade-Up
16.10.26 , 10:02 Eμμηνόπαυση: Η σημασία της σωματικής άσκησης και της πρόληψης
16.10.26 , 10:00 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια του 6ου Olympic Yacht Show
16.10.26 , 10:00 «Ο Μίκυ και η παρέα του στο Χριστουγεννιάτικο τρενάκι» στο Radio City
16.10.26 , 09:56 Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου- «Οργάνωση & κλείσιμο εκκρεμοτήτων»
16.10.26 , 09:52 Ράλλη: «Συζήτησα με τη Φαίη Σκορδά να είμαι στην εκπομπή της αλλά...»
16.10.26 , 09:37 Βιολογική ή συναισθηματική πείνα; Πώς ξεχωρίζεις τι πραγματικά έχεις ανάγκη
16.10.26 , 09:36 Αγγελική Λάμπρη: «Όταν χώρισα δεν είχα δουλειά & έκανα το σπίτι μου airbnb»
16.10.26 , 09:22 Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Γκίλφοϊλ κατέθεσε ο Έρικ Ντίτερς
16.10.26 , 09:12 Κατερίνα Καινούργιου: «Του Παναγιώτη δεν του αρέσει να βάφομαι»
16.10.26 , 09:10 Καιρός: Ουκρανικό ψύχος φέρνει βροχές και τα πρώτα χιόνια
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους
Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
Καιρός: Ουκρανικό ψύχος φέρνει βροχές και τα πρώτα χιόνια
Eμμηνόπαυση: Η σημασία της σωματικής άσκησης και της πρόληψης
Νέα κακοκαιρία από την Παρασκευή: Κρύο και ισχυρές βροχές σε έξι περιοχές
Δούκισσα Νομικού: Η busy καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις της για το Σαββατοκύριακο με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, στο Stars System

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σελήνη στον Αιγόκερω φέρνει πρακτική και μεθοδικότητα αυτό το Σαββατοκύριακο.
  • Η Άση Μπήλιου προτείνει οργάνωση και κλείσιμο εκκρεμοτήτων, ιδανικό για δουλειές στο σπίτι.
  • Σημαντική πλανητική αλλαγή με τον Πλούτωνα σε ορθή πορεία και θετική όψη Άρη-Κρόνου.
  • Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η ανάδρομη πορεία του Ερμή, προτείνεται προληπτική εργασία.
  • Ιδανικό Σαββατοκύριακο για προετοιμασία πριν την ανάδρομη πορεία του Ερμή.

Με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, σε ένα πιο πρακτικό ζώδιο, θα κυλήσει αυτό το Παρασκευο-σαββατοκύριακο. Η Άση Μπήλιου εξήγησε στο σημερινό Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) για ποια ζώδια θα είναι πιο απαιτητικό. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις του Σαββατοκύριακου για κάθε ζώδιο

«Η Σελήνη θα προχωρήσει σήμερα το απόγευμα στο ζώδιο του Αιγόκερω, μέχρι τότε θα είναι σε φάση κενής πορείας στον Τοξότη. Την Κυριακή θα είμαστε στη φάση του πρώτου τετάρτου της Σελήνης. Θυμάστε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε τη Νέα Σελήνη, τώρα είμαστε σε αυτήν τη φάση και βέβαια την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα στις 26/10 θα έχουμε την Πανσέληνο», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου- «Οργάνωση & κλείσιμο εκκρεμοτήτων»

Επίσης, η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι σήμερα γίνεται μια σημαντική πλανητική αλλαγή και σχηματίζεται μια θετική όψη.

Άση Μπήλιου: Ένα Σαββατοκύριακο για οργάνωση και κλείσιμο εκκρεμοτήτων

«Αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο θα έλεγα ότι έχει μια κατεύθυνση πιο πρακτική, πιο μεθοδική, πιο της οργάνωσης. Ούτως ή άλλως ο Αιγόκερως είναι ένα ζώδιο που αγαπά την τάξη, την οργάνωση, τη μεθοδικότητα. Ιδανικό Σαββατοκύριακο να κατεβάσετε χειμωνιάτικα. Όσοι δεν το κάνατε, έχει πιάσει και κρύο, να στρώσετε χαλιά, να ασχοληθείτε με τις δουλειές του σπιτιού γενικότερα, να κλείσετε εκκρεμότητες.

Επειδή την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η ανάδρομη πορεία του Ερμή, ό,τι μπορείτε τελοσπάντων να κάνετε προληπτικά είτε έχετε να κάνετε backup σε δεδομένα, να κοιτάξετε κωδικούς κτλ που μπορεί να έχετε να τους κάνετε πιο δυνατούς, πιο ασφαλείς. Όλα αυτά κοιτάξτε να τα κάνετε αυτές εδώ τις μέρες, γιατί είπαμε μετά πάμε σε άλλη πίστα, την άλλη εβδομάδα με ανάδρομο και τον Ερμή», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
STARS SYSTEM
 |
ΣΕΛΗΝΗ
 |
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

First Dates Τρέιλερ 21/10/2026 Η Ατμόσφαιρα Μυρίζει Μπαρούτι
Media
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
First Dates
Media
First dates: Γιώργος & Ιωάννα: Το 2ο ραντεβού τους θα είναι πάνω στη μηχανή
First Dates
Media
First Dates: Ο Γιώργος ράπαρε, αλλά η Ιωάννα κατάλαβε... τα μισά!
First Dates
Media
First Dates: Ο Μανώλης μπήκε με θόρυβο και δήλωσε... «Βλέπω γάμο μεγάλο!»
First Dates
Media
First Dates: «Μου πέταξε τα φούτερ στον κάδο, έδωσε τα μισά στην εκκλησία»
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Ο Αλέξης κόπησε στη Γεωμετρία - Εσύ;
Stars System Trailer 15/10/2026
Media
Stars System: Η Άση Μπήλιου κάνει προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Οι αγοραστές... κονταροχτυπήθηκαν για το κινέζικο φωτιστικό!
Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της
Media
Φαίη Σκορδά: Η επίσημη ανακοίνωση του Ant1 για τη νέα εκπομπή της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top