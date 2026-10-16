Με τη Σελήνη στον Αιγόκερω, σε ένα πιο πρακτικό ζώδιο, θα κυλήσει αυτό το Παρασκευο-σαββατοκύριακο. Η Άση Μπήλιου εξήγησε στο σημερινό Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) για ποια ζώδια θα είναι πιο απαιτητικό.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις του Σαββατοκύριακου για κάθε ζώδιο

«Η Σελήνη θα προχωρήσει σήμερα το απόγευμα στο ζώδιο του Αιγόκερω, μέχρι τότε θα είναι σε φάση κενής πορείας στον Τοξότη. Την Κυριακή θα είμαστε στη φάση του πρώτου τετάρτου της Σελήνης. Θυμάστε ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε τη Νέα Σελήνη, τώρα είμαστε σε αυτήν τη φάση και βέβαια την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα στις 26/10 θα έχουμε την Πανσέληνο», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Επίσης, η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι σήμερα γίνεται μια σημαντική πλανητική αλλαγή και σχηματίζεται μια θετική όψη.

Άση Μπήλιου: Ένα Σαββατοκύριακο για οργάνωση και κλείσιμο εκκρεμοτήτων

«Αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο θα έλεγα ότι έχει μια κατεύθυνση πιο πρακτική, πιο μεθοδική, πιο της οργάνωσης. Ούτως ή άλλως ο Αιγόκερως είναι ένα ζώδιο που αγαπά την τάξη, την οργάνωση, τη μεθοδικότητα. Ιδανικό Σαββατοκύριακο να κατεβάσετε χειμωνιάτικα. Όσοι δεν το κάνατε, έχει πιάσει και κρύο, να στρώσετε χαλιά, να ασχοληθείτε με τις δουλειές του σπιτιού γενικότερα, να κλείσετε εκκρεμότητες.

Επειδή την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η ανάδρομη πορεία του Ερμή, ό,τι μπορείτε τελοσπάντων να κάνετε προληπτικά είτε έχετε να κάνετε backup σε δεδομένα, να κοιτάξετε κωδικούς κτλ που μπορεί να έχετε να τους κάνετε πιο δυνατούς, πιο ασφαλείς. Όλα αυτά κοιτάξτε να τα κάνετε αυτές εδώ τις μέρες, γιατί είπαμε μετά πάμε σε άλλη πίστα, την άλλη εβδομάδα με ανάδρομο και τον Ερμή», είπε κλείνοντας η Άση Μπήλιου.

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