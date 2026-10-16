Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια του 6ου Olympic Yacht Show

Στρατηγική προτεραιότητα η αναβάθμιση του θαλάσσιου τουρισμού

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Τη στρατηγική προτεραιότητα που αποδίδει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, με επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέδειξε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, στα εγκαίνια του 6ου Olympic Yacht Show, όπου εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια του 6ου Olympic Yacht Show

Η Υπουργός αναφέρθηκε στη συμβολή του θαλάσσιου τουρισμού στην εθνική οικονομία και τα πολλαπλά οφέλη του, ιδιαίτερα για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές. Όπως σημείωσε, η ανάπτυξή του συμβάλλει στην επίτευξη των κεντρικών στρατηγικών στόχων για τον ελληνικό τουρισμό, για μια ποιοτική, βιώσιμη και πιο ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη, με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, που δημιουργεί σταθερή αξία για τη χώρα, τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους και διαχέεται σε περισσότερες περιοχές της χώρας και σε μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου.

Επίσης, πρόσθεσε ότι διοργανώσεις όπως το Olympic Yacht Show συνεισφέρουν στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου για εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος και μεταδίδουν διεθνώς το μήνυμα μιας Ελλάδας που πρωταγωνιστεί ως τουριστικός προορισμός παγκόσμιας απήχησης και αναγνωρισιμότητας.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια του 6ου Olympic Yacht Show

Η κ. Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι «κεντρική μας επιδίωξη είναι η επέκταση του δικτύου των τουριστικών λιμένων και η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Όπως σημείωσε, για πολλούς επισκέπτες ένας τουριστικός λιμένας αποτελεί συχνά την πρώτη εικόνα του προορισμού, ενώ παράλληλα συνιστά σημαντικό πυρήνα οικονομικής δραστηριότητας, στηρίζοντας την απασχόληση, τις τοπικές επιχειρήσεις, τις άλλες τουριστικές υπηρεσίες, την εστίαση και το εμπόριο. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι οι σύγχρονες υποδομές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προορισμών και την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο Τουρισμού ανέλαβε στοχευμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες και κατεύθυνε το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του από το Ταμείο Ανάκαμψης στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων της χώρας. Το έργο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στην ποιότητα των υποδομών και υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στα εγκαίνια του 6ου Olympic Yacht Show

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Υπουργός στην αναβάθμιση της Olympic Marine, μια επένδυση που περιλαμβάνει κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, προμήθεια νέου εξοπλισμού και παρεμβάσεις για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο μια τουριστική εμπειρία που είναι ανοιχτή σε όλους.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «επενδύουμε στον θαλάσσιο τουρισμό για να αναδείξουμε, ακόμη περισσότερο, την Ελλάδα σε προορισμό που είναι συνυφασμένος με την ποιότητα και τις υπηρεσίες αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει ακόμα πιο αποδοτικά όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα».

Στην τελετή των εγκαινίων χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κα Αγγελική Βαρελά, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, κ. Δημήτρης Δαμάσκος, και ο επικεφαλής της διοργάνωσης, κ. Γεράσιμος Γερολυμάτος.

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