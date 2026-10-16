Επιστροφή στην τηλεόραση θα μπορούσε να κάνει φέτος η Νικολέττα Ράλλη, μέσα από μια συνεργασία που, όπως η ίδια παραδέχτηκε, θα ήθελε πολύ να πραγματοποιήσει. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είχε έρθει σε επικοινωνία με τη Φαίη Σκορδά, προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα εκπομπή που ετοιμάζει για τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1.

Η Νικολέττα Ράλλη έδωσε το «παρών» το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου σε λαμπερό event στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη συνεργασία αλυσίδας καταστημάτων με τον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή Elie Saab. Εκεί, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέρθηκε στις επαγγελματικές συζητήσεις που έκανε για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

«Θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω φέτος»

Όπως ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια, η συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά ήταν η μοναδική που έκανε σχετικά με κάποια τηλεοπτική εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Μάλιστα, δεν έκρυψε πως η συγκεκριμένη προοπτική την ενδιέφερε ιδιαίτερα, ωστόσο οι συνθήκες δεν της επέτρεψαν να πει το «ναι».

«Εγώ η μόνη συζήτηση που έκανα σε σχέση με εκπομπή και το λέω ότι δεν θα γίνει πια, γιατί δεν μπορούσα δυστυχώς, είναι που είχα μιλήσει με τη Φαίη Σκορδά για την εκπομπή της, που ειλικρινά υπό άλλες συνθήκες, αν είχα τον χρόνο, νομίζω ότι θα ήταν για μένα ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω φέτος», αποκάλυψε η Νικολέττα Ράλλη στην κάμερα του Happy Day.

Γιατί δεν προχώρησε η συνεργασία

Η παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, φαίνεται πως εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει μέσα από το νέο εγχείρημα της Φαίης Σκορδά. Ωστόσο, το απαιτητικό πρόγραμμα και οι αυξημένες υποχρεώσεις της στάθηκαν εμπόδιο, καθώς δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για να αναλάβει τη συγκεκριμένη επαγγελματική δέσμευση.

Έτσι, η τηλεοπτική συνάντηση των δύο παρουσιαστριών δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά αυτή τη σεζόν. Από τα λόγια της Νικολέττας Ράλλη, πάντως, γίνεται σαφές πως δεν ήταν η ίδια η πρόταση που δεν την κάλυπτε, αλλά οι συνθήκες που δεν της επέτρεψαν να την αξιοποιήσει.