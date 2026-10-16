Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο στις ΗΠΑ: Τρία νεκρά παιδιά

Νεκρός ένας εκπαιδευτικός και ο 16χρονος δράστης

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Πυροβολισμοί σε δημοτικό σχολείο στις ΗΠΑ: Τρία νεκρά παιδιά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρία παιδιά (5, 8, 11 ετών) και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο στο Μπεντ του Όρεγκον.
  • Ο 16χρονος δράστης της επίθεσης βρέθηκε επίσης νεκρός, ενώ ένας 7χρονος μαθητής και ένας 54χρονος εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η επίθεση σημειώθηκε στο Silver Rail School, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν το σχολείο.
  • Οι αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από επείγουσες κλήσεις για ένοπλο περιστατικό.
  • Η πόλη Μπεντ έχει πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων και το σχολείο φιλοξενεί μαθητές ηλικίας 5-11 ετών.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μπεντ του Όρεγκον, στις ΗΠΑ

https://www.star.gr/eidiseis/kosmos/724843/makeleio-se-festibal-sto-siatl-dyo-nekroi-kai-traymaties

16χρονος άνοιξε πυρ σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον το ΗΠΑ - AP Images

Νεκρός είναι και ο 16χρονος που φέρεται να άνοιξε πυρ στο σχολικό συγκρότημα, ενώ ένας ακόμη μαθητής και ένας εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

 

 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη στο δημοτικό σχολείο Silver Rail, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Το σχολικό συγκρότημα αποκλείστηκε, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

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Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντς, οι νεκροί από την επίθεση είναι ένας εκπαιδευτικός και τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών.

Τρία παιδιά σκοτώθηκαν κι ένας εκπαιδευτικός, ενώ ένας ακόμα μαθητής κι ένας εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - AP Images

Τρία παιδιά σκοτώθηκαν κι ένας εκπαιδευτικός, ενώ ένας ακόμα μαθητής κι ένας εκπαιδευτικός νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - AP Images

Παράλληλα, ένας μαθητής 7 ετών και ένας εκπαιδευτικός 54 ετών τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από επείγουσες κλήσεις για ένοπλο περιστατικό στο σχολείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο περίπου δύο λεπτά μετά την ειδοποίησή τους.

Νεκρός είναι και ο 16χρονος δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε από κάτοικο - AP Images

Νεκρός είναι και ο 16χρονος δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε από κάτοικο - AP Images

Η Σχολική Περιφέρεια Μπεντ-Λα Πάιν ανακοίνωσε ότι το Silver Rail αποκλείστηκε, καθώς εξελισσόταν η επιχείρηση των αρχών.

Ο αρχηγός της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση ήταν ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μάικ Κραντζ, κάτοικος της περιοχής είδε τον νεαρό να εισέρχεται στο σχολείο κρατώντας μακρύκαννο όπλο. Στη συνέχεια, τον καταδίωξε στο εσωτερικό του κτιρίου και ήρθε αντιμέτωπο μαζί του, πυροβολώντας τον.

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη - AP Images

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα του δράστη - AP Images

Ο 16χρονος εντοπίστηκε νεκρός κατά την άφιξη των αστυνομικών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί τι οδήγησε στην ένοπλη επίθεση.

Την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σχολικό συγκρότημα, γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο, αγωνιώντας για την τύχη των παιδιών τους.

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Το Silver Rail φιλοξενεί μαθητές ηλικίας περίπου 5 έως 11 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο υλικό, το σχολείο είχε 459 εγγεγραμμένους μαθητές την προηγούμενη σχολική χρονιά και περίπου 40 μέλη προσωπικού.

Γονείς περιμένουν έξω από το σχολείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο Όρεγκον - AP Images

Γονείς περιμένουν έξω από το σχολείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί στο Όρεγκον - AP Images

Η πόλη Μπεντ βρίσκεται στην πολιτεία του Όρεγκον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, και έχει πληθυσμό περίπου 100.000 κατοίκων.

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