Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους/ βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Νέες φωτογραφίες του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου, μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους, βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Ο ηθοποιός πόζαρε με τη σύντροφό του μετά το τέλος της παράστασης «Ζορμπάς», στην οποία πρωταγωνιστεί. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Μονής Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός στη Θεσσαλονίκη στις 9 Οκτωβρίου και θα παίζεται μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

Πασχάλη Τσαρούχας, Κατερίνα Νοτοπούλου, Λευτέρης Γιοβανίδης/ Γραφείο Τύπου ΚΘΒΕ

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Γραφείο Τύπου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο ηθοποιός και η πρώην βουλευτής απαθανατίζονται ο ένας δίπλα στον άλλον, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι. Ο Πασχάλης Τσαρούχας κρατά μια ανθοδέσμη με μπορντό τριαντάφυλλα, που είθισται να χαρίζονται για καλή αρχή μετά από πρεμιέρες.

Ελευθερία Τέτουλα, Κατερίνα Νοτοπούλου, Πασχάλης Τσαρούχας/ Γραφείο Τύπου ΚΘΒΕ

Με στιγμιότυπο του ζευγαριού από την ίδια μέρα, έγινε και η αποκάλυψη ότι είναι ζευγάρι. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία που κοιτάζει ο ένας τον άλλον κι έγραψε στη λεζάντα: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει μια μακρά πορεία ως ηθοποιός στο θέατρο και την τηλεόραση. Είναι πατέρας δύο παιδιών του 20χρονου Αχιλλέα, τον οποίο απέκτησε από τον γάμο του με τη Θεοφανία Παπαθωμά και της 10χρονης Αλεξάνδρας, που απέκτησε από την πρώην σύντροφό του, Νατάσα Παπαγιάννη.

Η 38χρονη Κατερίνα Νοτοπούλου είναι πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης, από το 2019 μέχρι την παραίτησή της το 2026. Έχει διατελέσει υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης (2018-2019) στην κυβέρνηση Τσίπρα.