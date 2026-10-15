Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους

Η σύντροφός του απόλαυσε τον ηθοποιό επί σκηνής στην πρεμιέρα του «Ζορμπά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.26 , 13:48 Ξεσπά Η Μητέρα Του Γυναικολόγου Που Κατηγορείται Για Πορνογραφία Ανηλίκων
15.10.26 , 13:43 Λίονελ Μέσι: Εντωπωσιάζει το νέο πλωτό «παλάτι» του Αργεντινού σούπερ σταρ
15.10.26 , 13:38 Περιστέρι: Τι είπε ο γιατρός στον ερευνητή που τοποθέτησε τις κάμερες
15.10.26 , 13:32 Δείτε sneak preview από «Τα Φαντάσματα» που θα προβληθούν την Κυριακή
15.10.26 , 13:29 Κατράντζου: Η ανανεωμένη της εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους
15.10.26 , 13:24 Καρκίνος του πνεύμονα: Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε μη καπνιστές
15.10.26 , 13:24 Σερβετάλης: Αν εμφανιστεί ο Χριστός μπροστά μου θα του πω να με πάρει μαζί
15.10.26 , 13:13 Μουσείο του Λούβρου: Κίνδυνος να κλείσει αν δεν γίνει ανακαίνιση
15.10.26 , 12:54 Ο Ταγματάρχης από «Τα Φαντάσματα» ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα
15.10.26 , 12:51 Κουτσουμπής: Η νέα δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει με την κόρη του
15.10.26 , 12:49 Ατροπίνη: Τι λέει η γιαγιά της 40χρονης για όσα κατηγορείται η εγγονή της
15.10.26 , 12:42 Το παρασκήνιο της αποπομπής της Κ. Γκιλφόιλ από την Ελλάδα
15.10.26 , 12:40 Κόκκαλης για Ματσούκα: «Είναι πολύ ταλαντούχα. Τη θαυμάζω και τη στηρίζω»
15.10.26 , 12:31 Βασίλης Κικίλιας: Στην Ιαπωνία για την ενίσχυση ναυτιλιακής συνεργασίας
15.10.26 , 12:29 Μαζωνάκης: Η γιατρός ζήτησε εγγράφως προσωπική βοηθό μέσα στη φυλακή
Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Καιρός: Νέα επιδείνωση φέρνει χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
Μαζωνάκης: Η γιατρός ζήτησε εγγράφως προσωπική βοηθό μέσα στη φυλακή
Κατράντζου: Η ανανεωμένη της εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους
Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Θεσσαλονίκη: 39χρονη κατηγορείται για τον βιασμό της μητέρας της
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Κουτσουμπής: Η νέα δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει με την κόρη του
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους/ βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέες φωτογραφίες του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου, μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους, βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. 

Ο ηθοποιός πόζαρε με τη σύντροφό του μετά το τέλος της παράστασης «Ζορμπάς», στην οποία πρωταγωνιστεί. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Μονής Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός στη Θεσσαλονίκη στις 9 Οκτωβρίου και θα παίζεται μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. 

Πασχάλη Τσαρούχας, Κατερίνα Νοτοπούλου, Λευτέρης Γιοβανίδης/ Γραφείο Τύπου ΚΘΒΕ

Πασχάλη Τσαρούχας, Κατερίνα Νοτοπούλου, Λευτέρης Γιοβανίδης/ Γραφείο Τύπου ΚΘΒΕ

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Γραφείο Τύπου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο ηθοποιός και η πρώην βουλευτής απαθανατίζονται ο ένας δίπλα στον άλλον, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι. Ο Πασχάλης Τσαρούχας κρατά μια ανθοδέσμη με μπορντό τριαντάφυλλα, που είθισται να χαρίζονται για καλή αρχή μετά από πρεμιέρες. 

Ελευθερία Τέτουλα, Κατερίνα Νοτοπούλου, Πασχάλης Τσαρούχας/ Γραφείο Τύπου ΚΘΒΕ

Ελευθερία Τέτουλα, Κατερίνα Νοτοπούλου, Πασχάλης Τσαρούχας/ Γραφείο Τύπου ΚΘΒΕ

Με στιγμιότυπο του ζευγαριού από την ίδια μέρα, έγινε και η αποκάλυψη ότι είναι ζευγάρι. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία που κοιτάζει ο ένας τον άλλον κι έγραψε στη λεζάντα: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Ο Πασχάλης Τσαρούχας έχει μια μακρά πορεία ως ηθοποιός στο θέατρο και την τηλεόραση. Είναι πατέρας δύο παιδιών του 20χρονου Αχιλλέα, τον οποίο απέκτησε από τον γάμο του με τη Θεοφανία Παπαθωμά και της 10χρονης Αλεξάνδρας, που απέκτησε από την πρώην σύντροφό του, Νατάσα Παπαγιάννη. 

Η 38χρονη Κατερίνα Νοτοπούλου είναι πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης, από το 2019 μέχρι την παραίτησή της το 2026. Έχει διατελέσει υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης (2018-2019) στην κυβέρνηση Τσίπρα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΣΧΕΣΗ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατράντζου: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της μετά την απώλεια βάρους
Celebrities & Gossip Νεα
Κατράντζου: Η ανανεωμένη της εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους
Σερβετάλης: «Αν εμφανιστεί ο Χριστός μπροστά μου...»
Celebrities & Gossip Νεα
Σερβετάλης: Αν εμφανιστεί ο Χριστός μπροστά μου θα του πω να με πάρει μαζί
Κουτσουμπής: Η Δραστηριότητα Που Κάνει Με την Κόρη Του
Celebrities & Gossip Νεα
Κουτσουμπής: Η νέα δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει με την κόρη του
Πέτρος Κόκκαλης - Δήμητρα Ματσούκα,
Celebrities & Gossip Νεα
Κόκκαλης για Ματσούκα: «Είναι πολύ ταλαντούχα. Τη θαυμάζω και τη στηρίζω»
Χάρης Χριστόπουλος: «"Παντρεύτηκα" το τραύμα μου, τον πατέρα μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Χάρης Χριστόπουλος: «"Παντρεύτηκα" το τραύμα μου, τον πατέρα μου»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με μίνι φόρεμα στην πρεμιέρα του cabaret show
Λαμπερές Εμφανίσεις Στο Cabaret Show
Celebrities & Gossip Νεα
Eντυπωσιακές εμφανίσεις στην πρεμιέρα του Cabaret Show
Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο»
Celebrities & Gossip Νεα
Α. Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο για το βιβλίο μου»
Γιώργος Ζυγούρης
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Ζυγούρης: Αγκαλιά με την κόρη του - Οι τρυφερές φωτογραφίες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top