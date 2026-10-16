Βούλα: «Έβαζε την κόρη μου να του κάνει μασάζ», λέει η μητέρα της 13χρονης

Συνελήφθη καθηγητής φυσικής αγωγής για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (16/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής από τη Βούλα συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 13χρονης μαθήτριας.
  • Η μητέρα της κοπέλας κατήγγειλε ότι ο καθηγητής την άγγιζε ανappropriately κατά τη διάρκεια ασκήσεων.
  • Φέρεται να ζητούσε από την κόρη της και άλλες μαθήτριες να του κάνουν μασάζ και να τον χαλαρώνουν.
  • Δύο ακόμη μαθητές κατήγγειλαν παρόμοια περιστατικά με άγγιγμα στα γεννητικά όργανα.
  • Η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση και ο καθηγητής έχει απομακρυνθεί από τη θέση του.

Στον εισαγγελέα οδηγείται 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής από τη Βούλα, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Βούλα: Τι λέει η μητέρα της 13χρονης στο Star

Βούλα: Τι λέει η μητέρα της 13χρονης στο Star

Η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στο Star, περιέγραψε τη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, την οδήγησε να προχωρήσει σε καταγγελία. Όπως ανέφερε, ο εκπαιδευτικός φέρεται να έπιανε την κόρη της από τη μέση και τους μηρούς κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, προκειμένου να επιδεικνύει τις κινήσεις μπροστά στην τάξη.

«Πιάνει την κόρη μου από τη μέση και από τα μπούτια για να κάνει πιο έντονα την άσκηση, να τη δείχνει σε όλη την τάξη, να τη βάζει αυτή και τις συμμαθήτριά της να του κάνουν μασάζ και νυχάκια για να χαλαρώσει και να πιάνει για πλάκα για εκείνον, για χαιρετούρα τα γεννητικά όργανα των αγοριών επανειλημμένως», είπε η μητέρα. 

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Βούλα: Η καταγγελία σε βάρος του καθηγητή

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια σχολικής άσκησης, όταν ο εκπαιδευτικός φέρεται να άγγιξε τον μηρό της 13χρονης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ακόμη μαθητές φέρονται να κατήγγειλαν ότι ο καθηγητής τούς άγγιξε επανειλημμένα στα γεννητικά όργανα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά. Ο καθηγητής έχει ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του και έχει διαταχθεί ΕΔΕ. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για καταγγελίες, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.
 

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