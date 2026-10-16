Στον εισαγγελέα οδηγείται 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής από τη Βούλα, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Βούλα: Τι λέει η μητέρα της 13χρονης στο Star

Η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στο Star, περιέγραψε τη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, την οδήγησε να προχωρήσει σε καταγγελία. Όπως ανέφερε, ο εκπαιδευτικός φέρεται να έπιανε την κόρη της από τη μέση και τους μηρούς κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, προκειμένου να επιδεικνύει τις κινήσεις μπροστά στην τάξη.

«Πιάνει την κόρη μου από τη μέση και από τα μπούτια για να κάνει πιο έντονα την άσκηση, να τη δείχνει σε όλη την τάξη, να τη βάζει αυτή και τις συμμαθήτριά της να του κάνουν μασάζ και νυχάκια για να χαλαρώσει και να πιάνει για πλάκα για εκείνον, για χαιρετούρα τα γεννητικά όργανα των αγοριών επανειλημμένως», είπε η μητέρα.

Βούλα: Η καταγγελία σε βάρος του καθηγητή

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια σχολικής άσκησης, όταν ο εκπαιδευτικός φέρεται να άγγιξε τον μηρό της 13χρονης. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο ακόμη μαθητές φέρονται να κατήγγειλαν ότι ο καθηγητής τούς άγγιξε επανειλημμένα στα γεννητικά όργανα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα διερευνήσει τις καταγγελίες και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά. Ο καθηγητής έχει ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του και έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για καταγγελίες, οι οποίες θα εξεταστούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, και δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ενοχής.

