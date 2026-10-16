Θεσσαλονίκη: Εικοσιτετράωρη λειτουργία του Μετρό, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Στο πλαίσιο της «20ής Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.26 , 13:00 Νατάσα Θεοδωρίδου - Δέσποινα Βανδή: Το τρέιλερ-έκπληξη της πρεμιέρας τους
16.10.26 , 12:53 Ντενίση: «Έχει προκαλέσει αντιδράσεις που οι γυναίκες έχουν ανέβει τόσο»
16.10.26 , 12:39 Bασίλης Καΐλας: Η ζωή του έγινε ταινία - Όσα είπε η κόρη του ηθοποιού
16.10.26 , 12:37 Ο Ζαχαρίας Γιακουμής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
16.10.26 , 12:23 Tι ώρα είναι στη Σελήνη; - Η επιστήμη καθιερώνει σύστημα μέτρησης χρόνου
16.10.26 , 12:15 Φτιάξτε νηστίσιμα μανιτάρια φρικασέ, με μία συνταγή γεμάτη θρεπτικές ουσίες
16.10.26 , 11:59 Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!
16.10.26 , 11:57 «Στη σωστή κατεύθυνση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου»
16.10.26 , 11:45 Ο Τραμπ γιόρτασε τα 13α γενέθλια του εγγονού του, Τζόζεφ στον Λευκό Οίκο
16.10.26 , 11:43 Θεσσαλονίκη: Εικοσιτετράωρη λειτουργία του Μετρό, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου
16.10.26 , 11:37 Με «άρωμα» υψηλής ραπτικής: Λαμπερές εμφανίσεις σε κοσμική εκδήλωση
16.10.26 , 11:37 Αλβανία: Φοιτητές επιχείρησαν έφοδο στο γραφείο του Ράμα
16.10.26 , 11:07 Δούκα: «Προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μετά τις ανακατατάξεις στη ζωή μου»
16.10.26 , 10:44 Κέιτι Ζακαρία: Παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις δικηγορίας
16.10.26 , 10:33 Κένταλ Τζένερ: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά της και τις γυναίκες
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
Στέφανος Νεδέλκος: Ο σύντροφος της Χρηστίδου απαντά για τα προσωπικά του
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Καιρός: Ουκρανικό ψύχος φέρνει βροχές και τα πρώτα χιόνια
Με «άρωμα» υψηλής ραπτικής: Λαμπερές εμφανίσεις σε κοσμική εκδήλωση
Μάρα Ζαχαρέα: Με οξεία λαρυγγίτιδα - Το μήνυμα πριν επιστρέψει στο δελτίο
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Bασίλης Καΐλας: Η ζωή του έγινε ταινία - Όσα είπε η κόρη του ηθοποιού
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη Μετρό 24ωρη Λειτουργία
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΟΣΕΘ υποστηρίζει την 20ή Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
  • Το Μετρό Θεσσαλονίκης και οι λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΘ θα λειτουργούν 24 ώρες.
  • Σκοπός είναι η ασφαλής επιστροφή των πολιτών μετά τη νυχτερινή διασκέδαση.
  • Το μήνυμα της δράσης είναι "Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!".
  • Συνιστάται η χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή του "Οδηγού της Παρέας".

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) στηρίζει τη μεγάλη πανελλαδική δράση του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» «20ή Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, και συμβάλλει στην ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά τη νυχτερινή διασκέδαση. 

Θεσσαλονίκη: Εικοσιτετράωρη λειτουργία του Μετρό, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΘ: Ν1, 14, 27  και 32, καθώς και οι λεωφορειακές γραμμές ΚΤΕΛ 58 και 66 θα λειτουργήσουν το Σάββατο  όλο το 24ωρο

Το μήνυμα της βραδιάς είναι ξεκάθαρο: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!», επισημαίνει ο ΟΣΕΘ. 

Θεσσαλονίκη: Εικοσιτετράωρη λειτουργία του Μετρό, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

«Προγραμματίζουμε την επιστροφή μας πριν ξεκινήσει η έξοδος. Επιλέγουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή τον «Οδηγό της Παρέας», που δεσμεύεται να παραμείνει νηφάλιος», καταλήγει. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΜΕΤΡΟ
 |
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζαχαρίας Γιακουμής
Ελλαδα
Ο Ζαχαρίας Γιακουμής επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βούλα: Σύλληψη Καθηγητή Γυμνασίου Για Σεξουαλική Παρενόχληση
Ελλαδα
Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση
Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 15/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.200.000 ευρώ
Μαζωνάκης: Ήξερε Ο Γιατρός Για Πλασμαφαίρεση Της Κόρης Του
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η μητέρα μου είπε στον πατέρα μου για την πλασμαφαίρεση»
Κέρκυρα: Βρέφος 7 Μηνών Μεταφέρθηκε Νεκρό Στο Νοσοκομείο
Ελλαδα
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Βρέφος 7 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα Έφοδος Στο Ιατρείο - Τι Έψαχναν
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Βρέθηκαν φιαλίδια στο ιατρείο της Καρνεάδου- Τι περιέχουν
αεροδρόμιο
Ελλαδα
Χίος: Kλείνει το αεροδρόμιο του νησιού για τέσσερις μήνες
Voucher Για Μαθητές Στα Σχολικά Κυλικεία
Ελλαδα
Σχολικά κυλικεία: Πρόταση για voucher στους μαθητές
Απεργία Εκπαιδευτικών 21/10: Πώς Θα Λειτουργήσουν Τα Σχολεία
Ελλαδα
Απεργία εκπαιδευτικών στις 21/10: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top