Μέσα από το εντυπωσιακό πλατό του 1% Club, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχθηκε νέους φιλόδοξους παίκτες που θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις με γνώμονα τη λογική και όχι τις γνώσεις.
Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ξεχώρισαν δύο αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα που αγαπήθηκαν για το χιούμορ, τις ατάκες και την αστείρευτη ενέργειά τους.
Ο λόγος για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση, οι οποίοι προαναγγέλθηκαν εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία εύρεσης του ατόμου που σκέφτεται όπως μόλις το 1% του πληθυσμού, οι δυο τους τράβηξαν μια αναμνηστική selfie.
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, αφού τους καλωσόρισε με θερμά λόγια, στη συνέχεια έκανε τα παράπονά του στη «Ζεν», λέγοντας: «Μία φορά δεν έχω έρθει στο First Dates να φάω κάτι».
Σε κάθε επεισόδιο φιλοξενούνται λαμπερά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, τα οποία έχουν ρόλο guest, δηλαδή παίζουν κανονικά αλλά δεν διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 30.000 ευρώ.
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