1% Club: Το παράπονο του Πέτρου Πολυχρονίδη στη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Ζενιεβιέβ Μαζαρί & Θάνος Κιούσης στο πλατό του πιο συναρπαστικού game show!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Πολυχρονίδης παρουσίασε νέους παίκτες στο 1% Club, εστιάζοντας στη λογική αντί για γνώσεις.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Θάνος Κιούσης συμμετείχαν ως αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα, προκαλώντας ενθουσιασμό.
  • Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, οι δύο παίκτες τράβηξαν selfie.
  • Ο Πολυχρονίδης εξέφρασε παράπονο στη Ζενεβιέβ ότι δεν έχει επισκεφθεί το First Dates.
  • Στο 1% Club συμμετέχουν guest celebrities που δεν διεκδικούν το έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Μέσα από το εντυπωσιακό πλατό του 1% Club, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχθηκε νέους φιλόδοξους παίκτες που θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις με γνώμονα τη λογική και όχι τις γνώσεις.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ξεχώρισαν δύο αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα που αγαπήθηκαν για το χιούμορ, τις ατάκες και την αστείρευτη ενέργειά τους.

Ο λόγος για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση, οι οποίοι προαναγγέλθηκαν εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία εύρεσης του ατόμου που σκέφτεται όπως μόλις το 1% του πληθυσμού, οι δυο τους τράβηξαν μια αναμνηστική selfie.

1% Club: Η selfie της Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Θάνο Κιούση

1% Club: Η selfie της Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Θάνο Κιούση

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, αφού τους καλωσόρισε με θερμά λόγια, στη συνέχεια έκανε τα παράπονά του στη «Ζεν», λέγοντας: «Μία φορά δεν έχω έρθει στο First Dates να φάω κάτι».

1% Club: Η αντίδραση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο παράπονο του Πέτρου Πολυχρονίδη

1% Club: Η αντίδραση της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο παράπονο του Πέτρου Πολυχρονίδη

Σε κάθε επεισόδιο φιλοξενούνται λαμπερά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, τα οποία έχουν ρόλο guest, δηλαδή παίζουν κανονικά αλλά δεν διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club 

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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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1% CLUB
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΘΑΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
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