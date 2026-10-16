Το BMW Group αύξησε τις πωλήσεις του στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κατά το πρώτο 9μηνο του έτους, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην κινεζική αγορά. Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4,5%, ενώ στις ΗΠΑ η αύξηση ανήλθε σε 3,4%. Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, το BMW Group παρέδωσε περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας μικρή μείωση των πωλήσεων κατά 4,9%.

Από τον Ιούλιο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, το BMW Group παρέδωσε 110.257 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παγκοσμίως (+7,2%). Στην Ευρώπη, ένα στα τρία οχήματα που παραδόθηκαν την ίδια περίοδο ήταν αμιγώς ηλεκτρικό (34,7%). Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, φτάνοντας τις 81.941 μονάδες (+37,5%). Αντίστοιχα, στη Γερμανία τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του BMW Group κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλή αύξηση πωλήσεων (+38,5%).

Η BMW παρέδωσε περίπου 1,5 εκατομμύριο οχήματα από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου (-6,4%). Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 1,4%. Στις ΗΠΑ, η BMW κατέγραψε επίσης άνοδο 4,3%, σε μια αγορά που συνολικά κινήθηκε πτωτικά, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις των μοντέλων BMW X.

Από την αρχή του έτους, η MINI έχει παραδώσει συνολικά 220.247 οχήματα, καταγράφοντας αύξηση των παραδόσεων κατά 6,8%. Από αυτά, το 37,2% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Στη θετική αυτή πορεία συνέβαλαν εν μέρει τα μοντέλα John Cooper Works και MINI Paul Smith Edition*. Πρόσθετη ώθηση αναμένεται από το νέο MINI Countryman Untamed Edition.Η Rolls-Royce παρέδωσε 3.592 οχήματα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο (-12,4%). Κατά το πρώτο 9μηνο του έτους, η BMW Motorrad πούλησε 149.452 μοτοσικλέτες και scooter (-6,1%).