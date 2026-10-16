Άγ. Παντελεήμονας: Χτύπησαν ηλικιωμένο και του άρπαξαν τον λήστεψαν

Νέο σχέδιο αστυνόμευσης από την ΕΛ.ΑΣ. για το κέντρο της Αθήνας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ληστές επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα, αρπάζοντας την αλυσίδα του.
  • Οι δράστες γρονθοκόπησαν τον ηλικιωμένο και τον απείλησαν με σιδηρόβεργα.
  • Ένας γείτονας κατέγραψε το περιστατικό.
  • Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει νέο σχέδιο αστυνόμευσης στο κέντρο της Αθήνας.
  • Η αστυνομία θα έχει μόνιμη παρουσία στην πλατεία Βικτωρίας από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ. για τρεις μήνες.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Πρόσωπο με πρόσωπο με δύο ληστές, που του άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό, ήρθε ένας ηλικιωμένος στον Άγιο Παντελεήμονα.  

Οι δύο θρασύτατοι νεαροί πλησίασαν τον ηλικιωμένο στη λεωφόρο Ιωνίας, στον Άγιο Παντελεήμονα και με μια αστραπιαία κίνηση τού άρπαξαν την αλυσίδα από τον λαιμό. 

Άγ. Παντελεήμονας: Χτύπησαν ηλικιωμένο και του άρπαξαν τον λήστεψαν

Ένας ένοικος από την απέναντι πολυκατοικία κατέγραψε τους δύο δράστες, οι οποίοι τον γρονθοκόπησαν. 

Ο ένας από τους δράστες πήρε μια σιδηρόβεργα, πλησίασε τον ηλικιωμένο άντρα και άρχισε να τον απειλεί. 

Νέο σχέδιο αστυνόμευσης από την ΕΛ.ΑΣ. για το κέντρο της Αθήνας 

Σε αυτή την κατάσταση επιχειρεί να βάλει τέλος το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με ένα νέο σχέδιο αστυνόμευσης, σε περιοχές όπως η Ακρόπολη, η Ομόνοια, ο Άγιος Παντελεήμονας, ο Κολωνός, η Κυψέλη και τα Πατήσια. 

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 6 το πρωί στην πλατεία Βικτωρίας, μια ομάδα από τις ειδικές υπηρεσίες της αστυνομίας θα είναι μόνιμα εγκατεστημένη.  

Επίσης, όλες οι προσαγωγές και οι συλλήψεις θα καταλήγουν στα τμήματα της Κυψέλης και του Αγίου Παντελεήμονα, τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενισχυθούν με επιπλέον προσωπικό. 

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά για τρεις μήνες. 

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