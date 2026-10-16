Ο «Καπετάνιος» όπως γνώρισε το ευρύ κοινό τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, έζησε μια ζωή που συνδέθηκε με τη θάλασσα, την επιχειρηματικότητα και τον αθλητισμό. Άφησε πίσω του μια διαδρομή με ισχυρό αποτύπωμα.

«Με βαθύτατη θλίψη, η οικογένεια Γεωργίου Ι. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει ότι ο πολυαγαπημένος πατέρας και παππούς, Γεώργιος Ι. Βαρδινογιάννης, έφυγε από τη ζωή σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο» ανακοίνωσε η οικογένεια του Γεωργίου Ι. Βαρδινογιάννη.

Μια δεμένη με τη θάλασσα, τις επιχειρήσεις, τον αθλητισμό. Άνθρωπος της δράσης και του λόγου της τιμής, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κουβαλούσε πάντα μέσα του την αδάμαστη κρητική του ρίζα και τη λεβεντιά του τόπου του, κερδίζοντας επάξια τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Γεννημένος στις 26 Νοεμβρίου στην Επισκοπή Ρεθύμνου, ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Η στενή σχέση με τα αδέρφια του, τον συνόδευσε σε ολόκληρη τη ζωή του. Τόσο στην προσωπική όσο και στην επιχειρηματική του διαδρομή.

Οι οικογενειακοί δεσμοί παρέμειναν ισχυροί. Με τα χρόνια οι απώλειες, έφεραν το δικό τους βάρος. Ο θάνατος του αδελφού του Βαρδή, ήταν ένας ακόμη αποχαιρετισμός.

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Από την Επισκοπή Ρεθύμνου στην ανοιχτή θάλασσα

Ο ίδιος επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της θάλασσας που ήταν η μεγάλη του αγάπη. Στα δεκαπέντε του χρόνια άρχισε να φοιτά στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, όπου παρέμεινε έως τα δεκαεπτά του. Με μόλις δέκα δολάρια στην τσέπη, αναχώρησε για την Αγγλία, για να σπουδάσει στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον Ακολούθησε διεθνή σταδιοδρομία στο Εμπορικό Ναυτικό και έγινε Πλοίαρχος, ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου.

Δεν είναι τυχαίο ότι το προσωνύμιο «Καπετάνιος» έγινε σχεδόν δεύτερο όνομά του. Η ιστορία θέλει να συνδέεται και με τη συμμετοχή του σε επιχείρηση παράκαμψης του εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε.

Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της προετοιμασίας του Κινήματος του Ναυτικού το 1973. Διώχθηκε και φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, παραμένοντας πιστός στις αρχές του.

Η θάλασσα η μεγάλη αγάπη του Γιώργου Βαρδινογιάννη

«Αυθεντικός μέχρι τέλους. Δυνατός και ταυτόχρονα απροσδόκητα τρυφερός με τους ανθρώπους που αγαπούσε» έγραψε

Άρρηκτοι δεσμοί: Μια οικογένεια, μια κοινή πορεία

Στον επιχειρηματικό στίβο, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης συνδέθηκε με την ανάπτυξη του οικογενειακού ομίλου, ο οποίος από τις ρίζες του στην Κρήτη εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους διεθνώς.

Η επιχειρηματική του αντίληψη έφερε τη σφραγίδα του ανθρώπου της θάλασσας: Αποφασιστικότητα, ανάληψη ρίσκου και έμφαση στις προσωπικές σχέσεις και στην εμπιστοσύνη.

Κράτησε γερά το τιμόνι του Παναθηναϊκού

Για εκατομμύρια φιλάθλους, το όνομά του συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό. Παρέμεινε στην προεδρία της ΠΑΕ, για 21 χρόνια. Η παρουσία του ήταν έντονη και η σχέση του με την ομάδα χαρακτηρίστηκε από πάθος και ισχυρή προσωπική εμπλοκή.

«Καλό ταξίδι καπετάνιε. Σ’ ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην αγαπημένη μας ομάδα» έγραψε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η άλλη πλευρά του «Καπετάνιου»

Η Κρήτη παρέμεινε σταθερό σημείο αναφοράς, κομμάτι της ταυτότητας του, της νοοτροπίας του και της σχέσης του με την παράδοση. Η λεβεντιά, η ευθύτητα και η μπέσα, αξίες βαθιά ριζωμένες μέσα του ταυτίστηκαν με τη δημόσια εικόνα του.

«Από το Ρέθυμνο, θα λείψει ο χειμαρρώδης, εκρηκτικός, ντόμπρος, ευπατρίδης, φίλος και συντοπίτης Γιώργος Βαρδινογιάννης» δήλωσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης.

Πατέρας τριών παιδιών του Παύλου, του Νίκου και της Χρυσής την οποία συνόδευσε συγκινημένος στο γάμο της. Ξεχωριστή αγάπη έτρεφε για τα εγγόνια του. Περνούσε χρόνο μαζί τους, μοιραζόταν εμπειρίες και τους μάθαινε να ψαρεύουν, μεταδίδοντάς τους με τον δικό του τρόπο τη σχέση του με τη θάλασσα.

Με την ανάρτηση «τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου» εξέφρασε τη θλίψη του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Επιθυμία της οικογένειας του είναι οι δωρεές στη μνήμη του να προσφερθούν για τη στήριξη του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ».

Η παρακαταθήκη του Γιώργου Βαρδινογιάννη δεν περιορίζεται στις επιχειρηματικές επιτυχίες και στα αξιώματα που κατέκτησε, αλλά στις σχέσεις που κράτησε και στις αξίες που δεν εγκατέλειψε ποτέ. Καπετάνιος στη θάλασσα και στη ζωή. Με τη δική του πυξίδα και πάντα στο τιμόνι.