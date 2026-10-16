Το χρονικό της υπόθεσης στη Βούλα με τον καθηγητή γυμναστικής / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 58χρονος γυμναστής που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε σχολείο στη Βούλα.

Η δίκη του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ του απαγορεύτηκε να πλησιάζει τη μαθήτρια που τον κατήγγειλε και το σχολικό συγκρότημα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας έθεσε τον γυμναστή σε αργία και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο τονίζει ότι αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών, επισημαίνοντας ότι οι διοικητικές διαδικασίες συνεχίζονται ανεξάρτητα από την ποινική διερεύνηση.

Βούλα: Η καταγγελία και η σύλληψη του καθηγητή γυμναστικής

Η έρευνα ξεκίνησε όταν μητέρα 13χρονης μαθήτριας κατήγγειλε ότι, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο γυμναστής άγγιξε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια άσκησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο ακόμη ανήλικοι κατέθεσαν ότι ο εκπαιδευτικός τούς άγγιζε στα γεννητικά όργανα την ώρα του μαθήματος.

O 58χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.