Βούλα: Σε αργία ο γυμναστής μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση

Αφέθηκε ελεύθερος με όρους

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Valentin Ivantsov)
Το χρονικό της υπόθεσης στη Βούλα με τον καθηγητή γυμναστικής / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 58χρονος γυμναστής κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης στη Βούλα.
  • Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και απαγόρευση προσέγγισης της μαθήτριας και του σχολείου.
  • Η δίκη του αναβλήθηκε για 19 Οκτωβρίου, με ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.
  • Το υπουργείο Παιδείας τον έθεσε σε αργία και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας για άγγιγμα της κόρης της από τον γυμναστή.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 58χρονος γυμναστής που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης σε σχολείο στη Βούλα.  

Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής Γυμνασίου για σεξουαλική παρενόχληση

Η δίκη του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ του απαγορεύτηκε να πλησιάζει τη μαθήτρια που τον κατήγγειλε και το σχολικό συγκρότημα. 

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. 

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας έθεσε τον γυμναστή σε αργία και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την υπόθεση. 

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο τονίζει ότι αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών, επισημαίνοντας ότι οι διοικητικές διαδικασίες συνεχίζονται ανεξάρτητα από την ποινική διερεύνηση. 

Βούλα: Η καταγγελία και η σύλληψη του καθηγητή γυμναστικής

Η έρευνα ξεκίνησε όταν μητέρα 13χρονης μαθήτριας κατήγγειλε ότι, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο γυμναστής άγγιξε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια άσκησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δύο ακόμη ανήλικοι κατέθεσαν ότι ο εκπαιδευτικός τούς άγγιζε στα γεννητικά όργανα την ώρα του μαθήματος.

O 58χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο. 

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