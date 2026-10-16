Ο Τραμπ απέλυσε τη Ζακαράια από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Julia Demaree Nikhinson)
Σάλος στον Λευκό Οίκο με την νέα εκπρόσωπο Τύπου Κέιτι Ζακαράια / Bίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, μετά από μόλις μία εβδομάδα.
  • Η Ζακαράια αντιμετώπισε αρνητική κριτική και φημολογείται ότι θα γίνει η πιο εφήμερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Τραμπ.
  • Κατηγορείται ότι είπε ψέματα για τα επαγγελματικά της προσόντα και είχε απογοητευτική εμφάνιση στο πρώτο μπρίφινγκ.
  • Η Ζακαράια είχε περιορισμένη επικοινωνία με τους δημοσιογράφους κατά την προεκλογική περιοδεία του Τραμπ.
  • Στη συνέντευξή της, παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Πριν περάσει μία εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδειξε την έξοδο στη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαράια, καλώντας την να «επανεξετάσει» τον ρόλο της.

«Της είπα: ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση του, θα επανεξέταζα την κατάσταση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι η Ζακαράια, που μέχρι στιγμής μιλούσε μόνο με συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετωπίστηκε «πολύ άσχημα» από τον Τύπο.

«Μόλις της μίλησα. Της είπα: Κέιτι, είναι αυτό για σένα;. Ειλικρινά, δεν σου χρειάζεται» υποστήριξε. 

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μετέδωσε αμέσως μετά ότι η Ζακαράια «βρίσκεται σε φάση αποχώρησης από τον ρόλο της εκπροσώπου Τύπου».

Κέιτι Ζακαράια - Ντόναλντ Τραμπ

Κέιτι Ζακαράια - Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP (Manuel Balce Ceneta)

Εάν επιβεβαιωθεί και επισήμως η λήξη της συνεργασίας της, η Ζακαράια θα γίνει η πιο εφήμερη «εκπρόσωπος Τύπου» που έχει εργαστεί ποτέ για τον Τραμπ.

Θα σπάσει επίσης το αρνητικό ρεκόρ του Άντονι Σακαμούτσι που, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, το 2017, κατείχε μόνο για 11 ημέρες τη θέση του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. 

Το μέλλον της Κέιτι Ζακαράια, που είχε αφήσει πολύ αρνητικές εντυπώσεις στο πρώτο μπρίφινγκ της, την Τρίτη, και η οποία κατηγορείται ότι είπε ψέματα για τα επαγγελματικά προσόντα της, φαινόταν να έχει σφραγιστεί σήμερα το πρωί. Η ίδια έδωσε μια σειρά συνεντεύξεων σε συντηρητικούς δημοσιογράφους ή μέσα ενημέρωσης, με στόχο να την βοηθήσουν να διορθώσει το πρώτο λάθος της, όμως οι δηλώσεις της γύρισαν μπούμερανγκ.

Η Κέιτι Ζακαράια συνόδευσε τον Τραμπ την Τρίτη και την Τετάρτη σε προεκλογική περιοδεία αλλά κράτησε αποστάσεις από τους δημοσιογράφους που τον ακολουθούσαν μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος: εμφανίστηκε μόλις μία φορά, για ελάχιστα λεπτά, στην καμπίνα του προεδρικού αεροσκάφους που προορίζεται για τον Τύπο. Δεν θέλησε επίσης να πει πότε θα είναι η επόμενη ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Κέιτι Ζακαράια

Κέιτι Ζακαράια / Φωτογραφία AP (Julia Demaree Nikhinson)

Η δύσκολη στιγμή της Ζακαράια κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Το βράδυ της Πέμπτης η Ζακαράια είχε έρθει σε δύσκολη θέση στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Σον Χάνιτι. «Πιστεύεται ότι οι ομάδες σας θα έπρεπε να σας έχουν προετοιμάσει καλύτερα;», τη ρώτησε, αναφερόμενος στο πρώτο μπρίφινγκ, της Τρίτης, όπου δυσκολευόταν να μιλήσει, δέχτηκε μόλις τρεις ερωτήσεις από επιλεγμένους δημοσιογράφους και αποχώρησε μέσα σε 15 λεπτά.

Στη συνέχεια, ο Χάνιτι τη ρώτησε επί μακρόν για τα επαγγελματικά προσόντα της. «Δώσατε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου αλλά δεν περάσατε;» «Ναι, Σον» απάντησε η 41χρονη, η οποία ωστόσο παρουσιαζόταν ως δικηγόρος. «Ήξερα ότι θα έφευγα στην Κίνα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν θα είχαν επιπτώσεις», εκτίμησε. 

Η Ζακαράια έζησε στο Πεκίνο για δύο χρόνια, όπου ισχυρίζεται ότι εργάστηκε ως νομική σύμβουλος σε μια σημαντική δικηγορική εταιρεία. Εξήγησε ότι δεν έδωσε ξανά εξετάσεις όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ επειδή απέκτησε «τέσσερα παιδιά σε έξι χρόνια». 

Στο Real America's Voice, μια πλατφόρμα ανοιχτά ευθυγραμμισμένη με την ιδεολογία «Maga», η Ζακαράια είχε προηγουμένως καταγγείλει την «παραπληροφόρηση» σε βάρος της. 



 

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