Κέιτι Ζακαρία: Παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις δικηγορίας

Απέτυχε στις εξετάσεις του 2011και δεν τις επανέλαβε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέιτι Ζακαρία παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις δικηγορίας στις ΗΠΑ, παρά τις δημόσιες αναφορές της ως δικηγόρος.
  • Η παραδοχή ήρθε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal που αποκάλυψε την αποτυχία της στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας το 2011.
  • Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Campaign for Accountability υπέβαλε καταγγελία ζητώντας έρευνα για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας.
  • Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε τη Ζακαρία, αναφέροντας ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και κατηγόρησε την οργάνωση ως ριζοσπαστική.
  • Η Ζακαρία ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν παρουσίασε τον εαυτό της ως δικηγόρος με άδεια, αλλά ως νομικός σύμβουλος διεθνών συναλλαγών.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαρία, παραδέχτηκε ότι δεν πέρασε ποτέ τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι έχει αναφερθεί δημόσια στην επαγγελματική της ιδιότητα ως δικηγόρου. Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιάσει τα προσόντα της, ενώ ο Λευκός Οίκος την υπερασπίζεται και καταγγελία ζητά να εξεταστεί αν παραβίασε τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας.

Η παραδοχή της έγινε μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Ζακαρία απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας το 2011 και δεν απέκτησε άδεια άσκησης δικηγορίας σε άλλη αμερικανική πολιτεία όπου είχε κατοικήσει.

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαρία παραδέχθηκε ότι δεν έχει πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη δικηγορία - AP Images

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαρία παραδέχθηκε ότι δεν έχει πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη δικηγορία - AP Images

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι συμμετείχε στις εξετάσεις, αλλά δεν κατάφερε να τις περάσει. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσόμπιεκ, εκείνη την περίοδο προετοιμαζόταν να παντρευτεί και να μετακομίσει στην Κίνα, όπου θα εργαζόταν ο σύζυγός της.

Η Ζακαρία ανέφερε ότι δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο αποτέλεσμα, καθώς δεν χρειαζόταν να έχει περάσει τις συγκεκριμένες εξετάσεις για την επαγγελματική δραστηριότητα που ακολούθησε στην Κίνα.

 

 

Τι υποστηρίζει για τον τίτλο της δικηγόρου

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστηρίζει ότι δεν παρουσιάστηκε ποτέ ως δικηγόρος με επίσημη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Παράλληλα, αρνείται ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τα προσόντα της.

Μετά τον σάλο για το αν είναι δικηγόρος ή όχι, η Κέιτι Ζακαρία είπε πως απέτυχε στις εξετάσεις του 2011 και δεν τις επανέλαβε - AP Images

Μετά τον σάλο για το αν είναι δικηγόρος ή όχι, η Κέιτι Ζακαρία είπε πως απέτυχε στις εξετάσεις του 2011 και δεν τις επανέλαβε - AP Images

«Ήμουν πολύ προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκα. Ποτέ δεν παρουσιάστηκα ως κάποια που διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορίας», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχει «μεγάλη παραπληροφόρηση γύρω από το γεγονός ότι χαρακτήρισα τον εαυτό μου δικηγόρο», προσθέτοντας ότι είχε συμβουλευτεί ειδικούς για το πώς μπορούσε να περιγράφει την επαγγελματική της ιδιότητα.

Σε δήλωσή της στο CBS News, η Ζακαρία ανέφερε ότι «άσκησε το δίκαιο διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα», χωρίς να διευκρινίσει ποια ακριβώς ήταν αυτά.

H Κέιτι Ζακαρία είπε πως δεν επανέλαβε τις εξετάσεις γιατί μετακόμισε με τον σύζυγό της στην Κίνα - AP Images

H Κέιτι Ζακαρία είπε πως δεν επανέλαβε τις εξετάσεις γιατί μετακόμισε με τον σύζυγό της στην Κίνα - AP Images

Η ίδια είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Caruso του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε στο CBS News ότι απέκτησε πτυχίο Νομικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, η Ζακαρία μετακόμισε στη συνέχεια στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος εργαζόταν σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Εκείνη ασχολήθηκε με το δίκαιο διεθνών συναλλαγών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το παρεχόμενο δημοσίευμα, μόνο Κινέζοι υπήκοοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης δικηγορίας στην Κίνα. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μέρος των ερωτημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα της Αμερικανίδας αξιωματούχου.

Η Κέιτι Ζακαρία υποστήριξε ότι ποτέ δεν υποστήριξε πως έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - AP Images

Η Κέιτι Ζακαρία υποστήριξε ότι ποτέ δεν υποστήριξε πως έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - AP Images

Οι δημόσιες αναφορές στην επαγγελματική της ιδιότητα

Η υπόθεση απέκτησε μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων προς τη Ζακαρία σχετικά με το πού είχε περάσει τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης δικηγορίας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν δημοσιογράφοι τη ρώτησαν σε ποια πολιτεία είχε περάσει τις εξετάσεις, εκείνη απάντησε «πήγα στην Κίνα», προκαλώντας σύγχυση γύρω από τις σπουδές και τα επαγγελματικά της προσόντα.

Σε εμφάνισή της στο Fox News τον Απρίλιο, είχε δηλώσει ότι «έζησε στο Πεκίνο ως δικηγόρος επιχειρήσεων για τρία χρόνια».

H Κέιτι Ζακαρία έχει προς το παρόν τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ - AP Images

H Κέιτι Ζακαρία έχει προς το παρόν τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ - AP Images

Επιπλέον, στο βιογραφικό της στο Instagram αναφέρεται ότι είναι δικηγόρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε επίσης χαρακτηρίσει, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, «διακεκριμένη δικηγόρο, απόφοιτο του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν και της Νομικής Σχολής Caruso του Πεπερντάιν».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Ζακαρία είχε συζητήσει με τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου Πεπερντάιν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να περιγράφει την επαγγελματική της ιδιότητα όταν άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Όπως φέρεται να ανέφερε, είχε λάβει προειδοποίηση να μην χρησιμοποιεί τους τίτλους «attorney» ή «esquire», αλλά είχε ενημερωθεί ότι μπορούσε να χρησιμοποιεί τον όρο «lawyer».

Η καταγγελία στην Καλιφόρνια και το ενδεχόμενο διερεύνησης

Την Τετάρτη, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Campaign for Accountability υπέβαλε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας, ζητώντας να εξεταστεί εάν η Ζακαρία παραβίασε τη νομοθεσία παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως δικηγόρο χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις όταν πρωτοξεκίνησαν οι φήμες ότι η Κέιτι Ζακαρία δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - AP Images

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις όταν πρωτοξεκίνησαν οι φήμες ότι η Κέιτι Ζακαρία δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - AP Images

Η οργάνωση επικαλέστηκε το άρθρο 6126 του Κώδικα Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της Καλιφόρνιας. Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει κυρώσεις για την άσκηση δικηγορίας χωρίς ενεργή άδεια ή άλλη νόμιμη εξουσιοδότηση, ενώ καλύπτει και περιπτώσεις παρουσίασης κάποιου ως προσώπου που δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα.

Η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Μισέλ Κάπερσμιθ, υποστήριξε ότι η Ζακαρία έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον εαυτό της ως δικηγόρο, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία της ως τηλεοπτικής σχολιάστριας νομικών θεμάτων και, στη συνέχεια, ως εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Η ίδια ζήτησε από τον Δικηγορικό Σύλλογο να διερευνήσει εάν υπήρξε παραπλάνηση σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα της αξιωματούχου και να αποδώσει ευθύνες, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει πως η Κέιτι Ζακαρία έχει εξαιρετικά προσόντα - AP Images

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει πως η Κέιτι Ζακαρία έχει εξαιρετικά προσόντα - AP Images

Η καθηγήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Νόρα Φρίμαν Ένγκστρομ, δήλωσε στο CBS News ότι η νομοθεσία της Καλιφόρνιας είναι σαφής ως προς τους περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση της επαγγελματικής ιδιότητας.

«Ο νόμος της Καλιφόρνιας είναι απολύτως σαφής: Δεν μπορείς να παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως δικηγόρο εάν δεν έχεις άδεια άσκησης δικηγορίας», δήλωσε.

Η καθηγήτρια πρόσθεσε ότι η σχετική νομοθεσία δεν αφορά μόνο την άσκηση δικηγορίας χωρίς άδεια, αλλά και την παρουσίαση κάποιου ως προσώπου που έχει δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και η επίθεση στην οργάνωση

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την εκπρόσωπο Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση της.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στο CBS News:

Ο Λευκός Οίκος εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της ομάδας που αποκάλυψε ότι η Κέιτι Ζακαρία δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - AP Images

Ο Λευκός Οίκος εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της ομάδας που αποκάλυψε ότι η Κέιτι Ζακαρία δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - AP Images

«Η Κέιτι είναι μια εξαιρετική και υπέροχη προσθήκη στην ομάδα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι διαθέτει «μοναδικά προσόντα και εξαιρετική ευφυΐα» για να ενημερώνει τους Αμερικανούς πολίτες σχετικά με το έργο της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τσουνγκ εξαπέλυσε, παράλληλα, επίθεση στην Campaign for Accountability, χαρακτηρίζοντάς την οργάνωση της Αριστεράς.

Σε ανάρτησή του στο X, έγραψε:

«Αυτή η ομάδα που υπέβαλε την "καταγγελία" είναι μια οργάνωση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, την οποία διοικούν λυσσασμένοι ανεγκέφαλοι που πάσχουν από βαριά μορφή του Συνδρόμου Διαταραχής Τραμπ».

Με τη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αμφισβήτησε την αξιοπιστία της οργάνωσης, χωρίς αυτό να απαντά από μόνο του στο νομικό ερώτημα που θέτει η καταγγελία.

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