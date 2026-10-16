OMODA & JAECOO: Φέρνει νέες τεχνολογίες

Μεγάλη αύξηση στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

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OMODA & JAECOO: Φέρνει νέες τεχνολογίες
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Από τα ρεκόρ αυτονομίας έως τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανακύκλωση υλικών: Η OMODA & JAECOO παρουσιάζει τις τεχνολογικές της εξελίξεις στο International User Summit 2026


Αύξηση 28,3% στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς η OMODA & JAECOO επιταχύνει την ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών
Η σταθερή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί τη βάση της προόδου της OMODA & JAECOO στον τομέα των έξυπνων τεχνολογιών. Το International User Summit 2026 της OMODA & JAECOO θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 24 Οκτωβρίου, στην πόλη Wuhu της Κίνας. Συνδυάζοντας τεχνολογίες αιχμής και βιομηχανικούς πόρους, η OMODA & JAECOO θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, έξυπνων οχημάτων και νέας ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης της μητρικής εταιρείας της OMODA & JAECOO ανήλθαν σε 6,672 δισ. κινεζικά Γουάν (RMB), σημειώνοντας αύξηση 28,3% σε ετήσια βάση. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται στις πλατφόρμες ηλεκτροκίνησης, στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και στα έξυπνα συστήματα infotainment και ελέγχου του οχήματος.

Αξιοποιώντας εκτενή δεδομένα από την αυτοκινητοβιομηχανία και προηγμένα συστήματα παραγωγής, η OMODA & JAECOO ενσωματώνει σε βάθος τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης και λήψης αποφάσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην έξυπνη οδήγηση, στο εσωτερικό του οχήματος και στο πλαίσιο του συστήματος διεύθυνσης και ανάρτησης. Στόχος είναι η δημιουργία εμπειριών φωνητικής επικοινωνίας και έξυπνης αλληλεπίδρασης που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκάστοτε συνθήκες και στις ανάγκες των χρηστών σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το «Super Intelligent Experience Lab» της OMODA & JAECOO θα επικεντρωθεί σε δύο βασικά τεχνολογικά συστήματα: το SIVP (Super Intelligent Valet Parking – προηγμένο έξυπνο σύστημα αυτόματης στάθμευσης) και το SIAS (Super Intelligent AI Space – προηγμένο έξυπνο περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης στο εσωτερικό του οχήματος). Μέσα από δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, θα αναδειχθεί η δυνατότητα των οχημάτων να εκτελούν εντολές με αποτελεσματικότητα, αλλά και να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών, προσφέροντας αυτό που η εταιρεία περιγράφει ως «ικανότητα δράσης» και «συναισθηματική νοημοσύνη» (EQ).

Εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία και ρεκόρ Guinness World Records: 
Οι νέες τεχνολογίες ενέργειας απαντούν στο άγχος της αυτονομίας. Κατά τη διάρκεια του Summit, τα νεότερα μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας της OMODA & JAECOO, μεταξύ των οποίων τα OMODA 4 SHS-H και OMODA 7 SHS-H, θα συμμετάσχουν σε μια απαιτητική δοκιμασία μεγάλων αποστάσεων, τύπου μαραθωνίου. Στόχος είναι να αναδειχθούν η αντοχή και οι επιδόσεις της τεχνολογίας SHS, προσφέροντας μια πιο ελεύθερη και απολαυστική εμπειρία μετακίνησης.

Νωρίτερα φέτος, το JAECOO 7 SHS-P ολοκλήρωσε περισσότερα από 100.000 χιλιόμετρα δοκιμών σε πραγματικές οδικές συνθήκες, με τη συμμετοχή 114 κορυφαίων μέσων ενημέρωσης από 16 χώρες, υπό ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και σε σύνθετες διαδρομές: στις εγκαταστάσεις δοκιμών UTAC Millbrook στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μοντέλο κάλυψε 828 μίλια (περίπου 1.333 χιλιόμετρα) με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ και μία φόρτιση της μπαταρίας, ξεπερνώντας κατά 11,14% την επίσημη συνδυασμένη αυτονομία του κατά WLTP.

Παράλληλα, το JAECOO 8 SHS-P κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την αυτονομία υβριδικών οχημάτων, κατακτώντας στην Ινδονησία τίτλο στα Guinness World Records για συνδυασμένη αυτονομία 1.660 χιλιομέτρων.Σήμερα, η τεχνολογία Super Hybrid SHS της OMODA & JAECOO έχει εφαρμοστεί σε αγορές και στις πέντε ηπείρους, ενώ έχει εδραιώσει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά των plug-in hybrid (PHEV) οχημάτων.

OMODA & JAECOO: Φέρνει νέες τεχνολογίες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανακυκλωμένα υλικά: Οι πρωτοβουλίες της OMODA & JAECOO για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής σε όλο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Πέρα από τις τεχνολογικές εξελίξεις, η OMODA & JAECOO επεκτείνει την εφαρμογή «πράσινων» τεχνολογιών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οχημάτων της. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν σήμερα το 52,77% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής οχημάτων της μητρικής εταιρείας. Παράλληλα, η μητρική εταιρεία λειτουργεί σήμερα δύο εργοστάσια μηδενικών εκπομπών άνθρακα ενώ πέντε ακόμα εργοστάσια έχουν αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ως “πράσινα”. 

Στον τομέα των υλικών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, η πρωτοποριακή τεχνολογία της εταιρείας μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 80% σε σύγκριση με τη χρήση πρωτογενούς αλουμινίου. Στο JAECOO 7 SHS, ένα μοντέλο με ιδιαίτερη απήχηση στην ευρωπαϊκή αγορά, το ποσοστό αξιοποίησης αλουμινίου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος έχει φτάσει περίπου στο 75%.

Με δυνατότητα ανακύκλωσης και επεξεργασίας 100.000 τόνων σιδήρου, 100.000 τόνων αλουμινίου και 10.000 τόνων πλαστικών, η OMODA & JAECOO προωθεί την καινοτομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με μετρήσιμα αποτελέσματα.

 


 

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