Το ενδεχόμενο να κλείσει τις πόρτες του για το κοινό, εάν δεν προχωρήσει ένας ριζικός εκσυγχρονισμός, αντιμετωπίζει το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σύμφωνα με τη δραματική προειδοποίηση του διευθυντή του, Κριστόφ Λεριμπό. Οι παλαιωμένες υποδομές, οι διαρροές στους σωλήνες, οι φθορές στις αίθουσες και τα κενά ασφαλείας αναδεικνύουν την ανάγκη για εκτεταμένες παρεμβάσεις στο εμβληματικό μουσείο, το οποίο υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το Μουσείο του Λούβρου χρειάζεται άμεσα γενναία ανακαίνιση - AP Images

Η προειδοποίηση έρχεται έναν χρόνο μετά τη θεαματική ληστεία κοσμημάτων του γαλλικού Στέμματος, εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, το σχέδιο αναμόρφωσης του Λούβρου εξελίσσεται σε ζήτημα πολιτικής και οικονομικής αντιπαράθεσης στη Γαλλία, καθώς το κόστος του υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Λούβρο: Η προειδοποίηση του διευθυντή για ενδεχόμενο λουκέτο

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Figaro, ο Κριστόφ Λεριμπό υπογράμμισε ότι η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του μουσείου, με σημαντική ενίσχυση από δημόσιους πόρους.

Ο διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό - AP Images

«Όποιος σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση πρέπει να έχει κατά νου ότι, εάν το Λούβρο δεν επισκευαστεί, δεν εκσυγχρονιστεί και δεν μετασχηματιστεί, πολύ σύντομα θα μείνει πίσω και τελικά θα αναγκαστεί να κλείσει τις πόρτες του για το κοινό. Αυτό θα ήταν καταστροφή», δήλωσε.

Ο διευθυντής, ιστορικός τέχνης που στο παρελθόν είχε αναλάβει τη διοίκηση του Μουσείου Ορσέ, ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Φεβρουάριο, μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, στον απόηχο της κλοπής του Οκτωβρίου του 2025.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μουσείο θα αναζητήσει και ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης. Ωστόσο, η υλοποίηση ενός τόσο εκτεταμένου προγράμματος προϋποθέτει και την εξασφάλιση σημαντικών δημόσιων κονδυλίων.

Λούβρο: Η ληστεία των 88 εκατ. ευρώ και τα κενά ασφαλείας

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, τέσσερα άτομα εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα χρησιμοποιώντας ανυψωτική πλατφόρμα τοποθετημένη σε φορτηγό. Οι δράστες αφαίρεσαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου χτύπησε καμπανάκι κινδύνου για το μέλλον του μουσείου - AP Images

Τα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Η μεταγενέστερη έρευνα της Γερουσίας ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στην επιτήρηση του χώρου. Από τις δύο κάμερες που κάλυπταν το σημείο της διάρρηξης, μόνο η μία λειτουργούσε.

Μετά τη ληστεία, το μουσείο δρομολόγησε πρόγραμμα ενίσχυσης της ασφάλειας, ύψους 83 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως δήλωσε ο Λεριμπό στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το σχέδιο προχωρά με ταχείς ρυθμούς.

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέας θέσης επικεφαλής ασφαλείας, την αναβάθμιση του δικτύου καμερών και την ενίσχυση της επιτήρησης στην περίμετρο και στα σημεία εισόδου του μουσείου.

Μετά τη μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου αναδείχθηκε η ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο μουσείο - AP Images

Ο διευθυντής, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκομμένα από τις υπόλοιπες ανάγκες του ιστορικού κτιρίου.

Λούβρο: Διαρροές, φθορές και προβλήματα στις υποδομές

Οι δυσκολίες του Λούβρου δεν περιορίζονται στην ασφάλεια. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παλαιωμένες, ορισμένες αίθουσες έχουν ανεπαρκή θερμομόνωση και οι χώροι για το κοινό δεν επαρκούν για τις ανάγκες ενός μουσείου που δέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Τον Φεβρουάριο, διάρρηξη σωλήνα θέρμανσης προκάλεσε ζημιές σε οροφή που είχε φιλοτεχνήσει ο Σαρλ Μεϊνιέ το 1819.

Ο διευθυντής του Μουσείου του Λούβρου επεσήμανε ότι χρειάζονται εργασίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ - AP Images

Τα προβλήματα είχαν καταγραφεί και σε υπόμνημα της πρώην διευθύντριας, Λοράνς ντε Καρ, το οποίο διέρρευσε τον Ιανουάριο του 2025. Σε αυτό επισημαινόταν ότι ορισμένοι χώροι δεν ήταν πλέον στεγανοί και ότι η επίσκεψη στο μουσείο αποτελούσε σωματική δοκιμασία.

«Οι εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια του μουσείου προϋποθέτουν παρεμβάσεις στο ιστορικό κτίριο και στις υποδομές του», ανέφερε ο Λεριμπό.

«Δεν υπάρχει κάποια εύκολη, θαυματουργή λύση που να περιορίζεται σε επιφανειακές παρεμβάσεις. Τα πάντα είναι αλληλένδετα, όλα συνδέονται μεταξύ τους», πρόσθεσε.

Λούβρο: Το σχέδιο Μακρόν και η αντιπαράθεση για το κόστος

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το σχέδιο «Λούβρο – Νέα Αναγέννηση», το οποίο προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της γαλλικής κυβέρνησης, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 700 έως 800 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

Αν δεν γίνουν οι αναγκαίες εργασίες τότε το Μουσείο του Λούβρου κινδυνεύει να κλείσει - AP Images

Μεταξύ των παρεμβάσεων που προβλέπονται είναι η δημιουργία νέας εισόδου, με στόχο την αναμόρφωση της λειτουργίας και της πρόσβασης στο μουσείο.

Μέρος της χρηματοδότησης αναμένεται να προέλθει από αύξηση κατά 45% των τιμών των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρώπης.

Το σχέδιο, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επικρίνουν τις προτεραιότητες της διοίκησης και της γαλλικής προεδρίας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις άμεσες ανάγκες συντήρησης, ασφάλειας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Εκατομμύρια επισκέπτες πηγαίνουν κάθε χρόνο στο Μουσείο του Λούβρου - AP Images

Το Λούβρο άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό το 1793 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά ιδρύματα παγκοσμίως. Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η γαλλική κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους, ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά οι φθορές και οι ελλείψεις.

Για τον Κριστόφ Λεριμπό, η αναβάθμιση της ασφάλειας, η αποκατάσταση των υποδομών και ο εκσυγχρονισμός του ιστορικού κτιρίου αποτελούν αλληλένδετες προτεραιότητες. Χωρίς μια συνολική λύση, προειδοποιεί, το μέλλον της λειτουργίας του μουσείου για το κοινό τίθεται σε κίνδυνο.