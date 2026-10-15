Κόκκαλης για Ματσούκα: «Είναι πολύ ταλαντούχα. Τη θαυμάζω και τη στηρίζω»

«Μου αρέσει πολύ ως ηθοποιός», εξομολήγήθηκε ο γωστός επιχειρηματίας

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Κόκκαλης δήλωσε ότι θαυμάζει τη σύζυγό του, Δήμητρα Ματσούκα, για το ταλέντο και την υποκριτική της ικανότητα.
  • Εξέφρασε τη στήριξή του στη Δήμητρα, τονίζοντας ότι απολαμβάνει να παρακολουθεί τις παραστάσεις της.
  • Πριν από τη σχέση τους, δεν επισκεπτόταν συχνά το θέατρο, αλλά τώρα πηγαίνει στις πρεμιέρες της.
  • Η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε ότι έχει κοινές αξίες και αισθητική με τον Πέτρο Κόκκαλη στη ζωή τους.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν την απασχολεί η απόκτηση παιδιού, εστιάζοντας στην καριέρα της.

Ο Πέτρος Κόκκαλης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, για τη σύζυγό του Δήμητρα Ματσούκα, καθώς έδωσε το «παρών» στη θεατρική πρεμιέρα της γνωστής ηθοποιού

Δήμητρα Ματσούκα - Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού

Κόκκαλης για Ματσούκα: «Είναι πολύ ταλαντούχα. Τη θαυμάζω και τη στηρίζω»

Ο γνωστός επιχειρηματίας και πολιτικός, αναφέρθηκε με πολύ τρυφερά λόγια στη σύζυγό του, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πόσο πολύ τη θαυμάζει ως ηθοποιό. «Άν δεν έρθω κι εγώ ποιος θα έρθει», είπε με χιούμορ. «Τη στηρίζω τη Δήμητρα, όχι από ψυχικό καθήκον, αλλά μου αρέσει και πολύ ως ηθοποιός».

Κόκκαλης για Ματσούκα: «Είναι πολύ ταλαντούχα. Τη θαυμάζω και τη στηρίζω»

Ενώ παραδέχτηκε ότι πριν από τη σχέση του με τη ταλαντούχα ηθοποιό δεν πήγαινε τόσο συχνά στο θέατρο: «Ομολογώ ότι δεν έβλεπα τόσο πολύ θέατρο», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι αυτό που κάνει τη Δήμητρα Ματσούκα να ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή είναι «η ενέργειά της, η υποκριτική της ικανότητα, το ταλέντο της, η παρουσία της γενικά. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπει όλος ο κόσμος στο θέατρο. Γι' αυτό και την αγαπάει και το κοινό».

Δήμητρα Ματσούκα: Συγκινήθηκε με την έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά της

«Το πόσο ταλαντούχα είναι, όχι δεν το συζητάμε, ειλικρινά. Αλλά νομίζω ότι το διαχειρίζεται όσο καλύτερα μπορεί», είπε στη συχνέχεια ο γνωστός επιχειρηματίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι τη στηρίζει και είναι πάντα στο πλευρό της συζύγου του. «Έρχομαι στις πρεμιέρες συχνά πάντως και τη στηρίζω», τόνισε 

Κόκκαλης για Ματσούκα: «Είναι πολύ ταλαντούχα. Τη θαυμάζω και τη στηρίζω»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Δήμητρα Ματσούκα είχε αναφερθεί στη σχέση με τον σύζυγό της Πέτρο Κόκκαλη και την απόφασή της να μην: «Με τον Πέτρο έχουμε κοινή στάση ζωής και σίγουρα πολύ κοινή αισθητική στα πράγματα. Κάπως έτσι πορευόμαστε. Μετά από κάποια ηλικία, καλό θα ήταν να επιλέγουμε συντρόφους με τους οποίους ταιριάζουμε σε βασικά πράγματα. Δεν είμαι πάντα συμφιλιωμένη με τον χρόνο.

Τα πράγματα αυτά είναι θέμα τύχης. Έτσι όπως είναι η ζωή μου όμως, είμαι μια χαρά. Δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι. Το ανιψάκι μου έχει καλύψει αυτό το κομμάτι και τη χαρά που αισθάνεσαι όταν υπάρχει ένα παιδί στην οικογένεια, το οποίο το βλέπεις να μεγαλώνει. Δεν με απασχόλησε ποτέ (το να κάνω παιδί), πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός στην εκπομπή super Κατερίνα.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

 

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
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ΗΘΟΠΟΙΟΣ
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