Γιώργος Καπουτζίδης: «Ο Γιώργος Ζυγούρης δεν μου ταίριαζε εμφανισιακά για τις Σέρρες, μέχρι που είδα το δοκιμαστικό του, ήταν εξαιρετικός» / Βίντεο: ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Ζυγούρης, ο οποίος υποδύεται τον «Οδυσσέα» στην τηλεοπτική σειρά «Σέρρες», του Γιώργου Καπουτζίδη, διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωή του, αφού πρόσφατα ο γνωστός ηθοποιός έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

Ο γνωστός ηθοποιός ο οποίος βιώνει για πρώτη φορά την πατρότητα απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του και μοιράζεται με τους followers τους στιγμές από την καθημερινότητά τους. Η μικρή, η οποία θα πάρει το όνομα Ερατώ έχει δώσει νέο νόημα στη ζωή του Γιώργου Ζυγούρη και της συντρόφου του, Σήλιας, ενώ τα νέα του ερχομού της κόρης τους είχαν γνωστοποιήσει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο «Οδυσσέας» από τις «Σέρρες» πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το μήνα που πέρασε. Σε αυτές τον βλέπουμε να έχει αγκαλιά την κόρη του σε μία βροχερή τους βόλτα.

Ο Γιώργος Ζυγούρης με την κόρη του / Instagram.com

Στη σειρά με τα όμορφα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο δημοφιλής ηθοποιός, βλέπουμε και τη σύντροφό του σε μία τρυφερή στιγμή με την κορούλα τους.

Η σύντροφος του Γιώργου Ζυγούρη με την κόρη τους / Instagram.com

Η σύντροφος του Γιώργου Ζυγούρη με την κόρη τους / Instagram.com

Ο Γιώργος Ζυγούρης, έναν μήνα αφότου ήρθε στη ζωή η κόρη του, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από καθημερινές στιγμές, στις οποίες πρωταγωνιστούσε η μικρή Ερατώ.

Ο Γιώργος Ζυγούρης είχε ανακοινώσει ότι θα γινόταν πατέρας τον περασμένο Μάρτιο, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram από την επίσκεψη με τη σύντροφό του σε ιατρικό κέντρο, γράφοντας στη λεχάντα της ανάρτησής του: «Απλώς περιμένοντας» και εστιάζοντας στη φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του.