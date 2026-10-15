Γιώργος Ζυγούρης: Αγκαλιά με την κόρη του - Οι τρυφερές φωτογραφίες

Η ανάρτηση του γνωστού ηθοποιού στα social media

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Γιώργος Καπουτζίδης: «Ο Γιώργος Ζυγούρης δεν μου ταίριαζε εμφανισιακά για τις Σέρρες, μέχρι που είδα το δοκιμαστικό του, ήταν εξαιρετικός» / Βίντεο: ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ζυγούρης, ηθοποιός της σειράς «Σέρρες», έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.
  • Η κόρη του, Ερατώ, έχει φέρει μεγάλη χαρά στη ζωή του και της συντρόφου του, Σήλιας.
  • Ο Ζυγούρης μοιράζεται τρυφερές στιγμές με την κόρη του στα social media.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από τον πρώτο μήνα της ζωής της Ερατώ, περιλαμβάνοντας και τη σύντροφό του.
  • Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης έγινε τον Μάρτιο μέσω Instagram.

Ο Γιώργος Ζυγούρης, ο οποίος υποδύεται τον «Οδυσσέα» στην τηλεοπτική σειρά «Σέρρες», του Γιώργου Καπουτζίδη, διανύει μία από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωή του, αφού πρόσφατα ο γνωστός ηθοποιός έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά.

Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες

 

 

Ο γνωστός ηθοποιός ο οποίος βιώνει για πρώτη φορά την πατρότητα απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του και μοιράζεται με τους followers τους στιγμές από την καθημερινότητά τους. Η μικρή, η οποία θα πάρει το όνομα Ερατώ έχει δώσει νέο νόημα στη ζωή του Γιώργου Ζυγούρη και της συντρόφου του, Σήλιας, ενώ τα νέα του ερχομού της κόρης τους είχαν γνωστοποιήσει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο «Οδυσσέας» από τις «Σέρρες» πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το μήνα που πέρασε. Σε αυτές τον βλέπουμε να έχει αγκαλιά την κόρη του σε μία βροχερή τους βόλτα.

Ο Γιώργος Ζυγούρης με την κόρη του / Instagram.com

Ο Γιώργος Ζυγούρης με την κόρη του / Instagram.com

Στη σειρά με τα όμορφα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο δημοφιλής ηθοποιός, βλέπουμε και τη σύντροφό του σε μία τρυφερή στιγμή με την κορούλα τους.

Η σύντροφος του Γιώργου Ζυγούρη με την κόρη τους / Instagram.com

Η σύντροφος του Γιώργου Ζυγούρη με την κόρη τους / Instagram.com

Η σύντροφος του Γιώργου Ζυγούρη με την κόρη τους / Instagram.com

Η σύντροφος του Γιώργου Ζυγούρη με την κόρη τους / Instagram.com

Ο Γιώργος Ζυγούρης, έναν μήνα αφότου ήρθε στη ζωή η κόρη του, είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από καθημερινές στιγμές, στις οποίες πρωταγωνιστούσε η μικρή Ερατώ.

Γιώργος Ζυγούρης: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Οι φωτογραφίες με το μωρό!

Ο Γιώργος Ζυγούρης είχε ανακοινώσει ότι θα γινόταν πατέρας τον περασμένο Μάρτιο, μέσα από ένα βίντεο στο Instagram από την επίσκεψη με τη σύντροφό του σε ιατρικό κέντρο, γράφοντας στη λεχάντα της ανάρτησής του: «Απλώς περιμένοντας» και εστιάζοντας στη φουσκωμένη κοιλίτσα της συντρόφου του.

 

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