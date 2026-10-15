Α. Βουγιουκλάκης: «Ο γιος της Αλίκης μού έστειλε εξώδικο για το βιβλίο μου»

«Είναι η συσσωρευμένη λύπη τριάντα ετών που δεν εξωτερίκευα»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έστειλε εξώδικο στον εκδοτικό οίκο για να σταματήσει την έκδοση του βιβλίου του Αντώνη Βουγιουκλάκη.
  • Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης δήλωσε ότι το βιβλίο περιέχει συναισθήματα και σκέψεις 30 ετών για την αδελφή του, Αλίκη.
  • Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ζητά να μην εκδοθεί το βιβλίο λόγω παράλληλης έκδοσης λευκώματος από τον Μάκη Δελαπόρτα.
  • Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης έχει δηλώσει ότι θα εκδώσει το βιβλίο αφιλοκερδώς, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει το ενδιαφέρον του κοινού για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από το βιβλίο που ετοιμάζει ο Αντώνης Βουγιουκλάκης για την αδελφή του, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο γιος της αξέχαστης ηθοποιού, Γιάννης Παπαμιχαήλ, φέρεται να απέστειλε εξώδικο στον εκδοτικό οίκο που πρόκειται να αναλάβει την έκδοση, ζητώντας να μην προχωρήσει η κυκλοφορία του.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή Happy Day, όπου ο Αντώνης Βουγιουκλάκης επιβεβαίωσε την ύπαρξη του εξωδίκου και μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν να γράψει το συγκεκριμένο βιβλίο.

βουγιουκλακης

Η αντίδραση του Αντώνη Βουγιουκλάκη στο εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Ο αδελφός της Αλίκης Βουγιουκλάκη εξήγησε πως η απόφασή του να προχωρήσει στη συγγραφή δεν αφορά απλώς μια νέα έκδοση για τη ζωή της διάσημης ηθοποιού. Όπως ανέφερε, πίσω από αυτή την προσπάθεια βρίσκονται συναισθήματα και σκέψεις που κουβαλά εδώ και πολλά χρόνια. «Δεν είναι απλώς ότι βγαίνει ένα βιβλίο. Είναι η συσσωρευμένη λύπη τριάντα ετών που δεν εξωτερίκευα. Δεν μιλάμε και πολύ συχνά με τον Γιάννη. Στον εκδοτικό οίκο έστειλε το εξώδικο», δήλωσε ο Αντώνης Βουγιουκλάκης στην εκπομπή.

Γιατί ο Γιάννης Παπαμιχαήλ φέρεται να ζητά να μην κυκλοφορήσει το βιβλίο

Περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση μετέφερε η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία αναφέρθηκε στην εκπομπή στους λόγους που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκονται πίσω από την κίνηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ. Όπως είπε, ο γιος της ηθοποιού φέρεται να ζητά να μην εκδοθεί το βιβλίο του θείου του, καθώς ετοιμάζεται παράλληλα μια ακόμη έκδοση αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρόκειται για λεύκωμα που έχει επιμεληθεί ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Ζητάει να μην βγει το βιβλίο γιατί βγαίνει κι ένα άλλο, λεύκωμα, που το έχει επιμεληθεί ο κ. Δελαπόρτας», ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε, μάλιστα, πως ο Αντώνης Βουγιουκλάκης έχει ζητήσει η έκδοση να γίνει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα για τον ίδιο. «Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης έχει ζητήσει να το κάνει αφιλοκερδώς το βιβλίο. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ», σημείωσε.

βουγιουκλακη

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη εξακολουθεί να απασχολεί το κοινό, ακόμη και σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της. Η πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και οι προσωπικές της στιγμές, διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον. Το βιβλίο που ετοιμάζει ο αδελφός της αναμένεται να παρουσιάσει τις δικές του αναμνήσεις από τη ζωή τους, μέσα από τη ματιά ενός ανθρώπου που τη γνώρισε από κοντά. Ωστόσο, η αποστολή του εξωδίκου δημιουργεί ερωτήματα για το αν και πότε θα προχωρήσει τελικά η έκδοσή του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η συγκεκριμένη εξέλιξη θα οδηγήσει σε αλλαγές στον προγραμματισμό του εκδοτικού οίκου. Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την οικογένεια της σπουδαίας ηθοποιού.

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