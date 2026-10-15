O Χάρης Χριστόπουλος αναφέρθηκε στην επιλογή συντρόφου που συνδέεται με τα γονεϊκά πρότυπα και μίλησε για τη δική του περίπτωση, τα «τραύματα» που είχε από τον πατέρα του και πώς κατάφερε να «δουλέψει» πάνω σε αυτά και να εξελιχθεί.

«Διαλέγουμε σύζυγο με χαρακτηριστικά που μας θυμίζουν (σ.σ τους γονείς μας), εξαρτάται ποιος σ' έχει επηρεάσει ψυχικά περισσότερο, αλλά στο τέλος παντρευόμαστε αυτόν που δεν τα πηγαίναμε καλά, αυτόν που θέλαμε να διορθώσουμε. Παντρευόμαστε το τραύμα μας. Εγώ λοιπόν παντρεύτηκα τον Χρήστο, τον πατέρα μου, που ήταν ένα παιδί που δε μου φέρθηκε όπως θα μπορούσε να μου φερθεί, αλλά δεν μπορούσε», είπε χαρακτηριστικά στο διαδικτυακό vidcast της Δάφνης Καραβοκύρη.

Χάρης Χριστόπουλος- Ανίτα Μπραντ, τον Μάιο του 2026/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο γνωστός φωτογράφος εξομολογήθηκε ότι μίλησε πολύ με τον πατέρα του πριν πεθάνει. «Μίλησα πολύ πριν το θάνατό του και τα είχαμε λύσει όλα. Ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου και αυτό με βοήθησε κιόλας να εξελιχθώ και να γιατρέψω το τραύμα μου, το οποίο κουβάλαγα από μικρός. Η ανασφάλεια που είχα, ο φόβος της απόρριψης, η μη αποδοχή, το να θέλω αποδοχή να

ψάχνω απεγνωσμένα στη ζωή όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί δε με αποδέχτηκε».

Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε: «Πίστευα ότι θα μείνω μόνος μου. Όλη τη ζωή μου πίστευα ότι δεν είμαι άξιος να γίνω πατέρας. Σήμερα, με όλη αυτή την παράνοια που κυκλοφορεί στον πλανήτη, η λογική λέει "όχι παιδιά". Οπότε έλεγα γιατί να φέρω και εγώ ανθρώπους και να τους προσφέρω αυτόν τον πλανήτη, ο οποίος φθίνει. Όλο και πιο άσχημα πράγματα θα συμβαίνουν σιγά σιγά. Έλα όμως που η λογική λέει όχι, αλλά το συναίσθημα λέει ναι. Μόνο όταν γίνει ένας άντρας γονιός, αρχίζει και νιώθει πράγματα».

Ο Χάρης Χριστόπουλος έχει αποκτήσει τρεις γιους με τη σύζυγό του Ανίτα Μπραντ: τον 6χρονο Χρήστο, τον 3,5 ετών Νικόλα και τον Παύλο που έγινε πρόσφατα 2 ετών.