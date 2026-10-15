Νέα δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου αντιμετωπίζει η 39χρονη που έχει καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά, κατηγορείται για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της, καθώς και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας, σε περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν λίγες ημέρες πριν από την υπόθεση της ανήλικης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, oι νέες κατηγορίες αφορούν γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2020 και εξετάζονται στο πλαίσιο ξεχωριστών δικαστικών διαδικασιών.

H 39χρονη κατηγορείται για τον βιασμό της μητέρας της

Θεσσαλονίκη: Η κατηγορία για τον βιασμό της μητέρας της

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρώτο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη νύχτα της 7ης προς την 8η Φεβρουαρίου 2020, στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 39χρονη.

Η κατηγορούμενη φέρεται να άσκησε σωματική βία στη μητέρα της και να την κακοποίησε σεξουαλικά. Κατά τα ίδια στοιχεία, φέρεται να επιχείρησε να επαναλάβει την πράξη και την επόμενη ημέρα, στο μπάνιο του διαμερίσματος και μάλιστα μπροστά στα μάτια της 7χρονης τότε κόρης της.

Η μητέρα της φέρεται να αντιστάθηκε, απωθώντας την 39χρονη, και στη συνέχεια να κάλεσε την Αστυνομία. Η κατηγορούμενη φέρεται να έφυγε από το σπίτι.

Η 39χρονη έχει καταδικαστεί για την απαγωγή και τον βιασμό μιας 10χρονης το 2020

Για την υπόθεση αυτή, η 39χρονη παραπέμπεται να δικαστεί για ενδοοικογενειακό βιασμό.

Η υπόθεση της 22χρονης φοιτήτριας

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στον καταγγελλόμενο βιασμό 22χρονης φοιτήτριας, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να σημειώθηκε περίπου δέκα ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης.

Κατά την περιγραφή της κατηγορίας, η 39χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε ηρεμιστικά, τα οποία φέρεται να πρόσθεσε στον χυμό της νεαρής γυναίκας, προκειμένου να περιορίσει τις αντιστάσεις της και στη συνέχεια να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Η 39χρονη κατηγορείται και για τον βιασμό μιας 22χρονης φοιτήτριας

Η καταδίκη για την υπόθεση της 10χρονης

Η 39χρονη βρίσκεται ήδη στη φυλακή, καθώς έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020.

Στις αρχές Ιουνίου 2020, το 10χρονο τότε κορίτσι εξαφανίστηκε καθώς επέστρεφε από το σχολείο στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Η 33χρονη τότε γυναίκα την οδήγησε στο διαμέρισμά της στην Καλαμαριά, όπου το κορίτσι παρέμεινε περίπου 48 ώρες.

Οι δύο βιασμοί φέρονται να έγιναν λίγο πριν από την απαγωγή και τον βιασμό της 10χρονης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τις δικαστικές κρίσεις, η ανήλικη υπέστη αρπαγή και βιασμό. Στη δικογραφία περιλαμβανόταν και η χορήγηση ουσιών στο παιδί, ενώ η κατηγορούμενη είχε παραδεχθεί την αρπαγή και τη χορήγηση ουσιών, αλλά αρνούταν τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τότε την κοινή γνώμη και οδήγησε σε εντατικές έρευνες για τυχόν συνεργούς ή κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων. Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν είχε συνεργό και ότι δεν υπήρχε κύκλωμα, ενώ ισχυρίστηκε ότι «φρόντισε» το κορίτσι επειδή ήταν παραμελημένο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης την Ιανουάριο του 2025 την έκρινε εκ νέου ένοχη για αρπαγή, βιασμό και γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανηλίκου, καθώς και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και έκθεση σε κίνδυνο. Της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 19,5 ετών.