Μητσοτάκης: «Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας»

Ο πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME NEWS / ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ
Σύνοδος Κορυφής: Πρόσθετα μετρα θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης / SKAI

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, ζητώντας ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας.
  • Η Ελλάδα αντιτίθεται σε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και επιθυμεί ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι Δεκέμβριο.
  • Ο Μητσοτάκης προγραμματίζει να ζητήσει πρόσθετα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά λόγω ενεργειακής κρίσης.
  • Η ελληνική πρόταση για μηχανισμό κρίσεων στο μεταναστευτικό έγινε αποδεκτή από την ΕΕ.
  • Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ζητά ευελιξία από την ΕΕ για εθνικά μέτρα σχετικά με το κόστος ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης«Έχουμε μπροστά μας ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη», ανέφερε προσερχόμενος. 

Ο κ. Μητσοτάκης είπε αρχικά «Πρώτον οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας. Υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των στόχων και των πόρων. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δε θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής. Εκφράζουμε την ευχή οι διαπραγματεύσεις να κλείσουν τον Δεκέμβριο. Αλλά να ξέρουν οι φειδωλοί φίλοι μας ότι δε θα δεχθούμε περικοπές».

Στη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης: Μέτρα για το κόστος ενέργειας στην ατζέντα

Όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του να υπάρξει απάντηση της ΕΕ, ενώ ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να ζητήσει να υπάρξει πρόβλεψη για πρόσθετα μέτρα.  «Η δεύτερη είμαι το κόστος ενέργειας. Είναι σημαντικό να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακανθώδες πρόβλημα. Θα ζητήσω προσωπικά να μπει στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητεί πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις δικές μας παρεμβάσεις. Έχουμε μια από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και προσθέστε και το επίδομα θέρμανσης. Έτσι συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με την στήριξη των πολιτών σε έναν δύσκολο χειμώνα. Θα ζητήσουμε από τον Κομισιόν να έρθει με πρόσθετες προτάσεις», υπογράμμισε.

Πρόσθετα, ο πρωθυπουργός μίλησε και για το μεταναστευτικό, επισημαίνοντας πως η ελληνική πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού κρίσεων, όπως πχ αυτή που δημιουργήθηκε στη Θέουτα, έγινε αποδεκτή από την ΕΕ.

«Η ελληνική πρόταση για μηχανισμό κρίσεων στο μεταναστευτικό όπως αυτή στην Θέουτα έγινε αποδεκτή από την Κομισιόν και σύντομα θα νομοθετηθεί. Οι χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή θα μπορούν να αναστέλλουν σε εξαιρετικές συνθήκες τη χορήγηση ασύλου», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

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Χριστοδουλίδης: «Ανάγκη επίδειξης ευελιξίας από πλευράς ΕΕ για τη λήψη εθνικών μέτρων για το κόστος ενέργειας»

Για την ανάγκη λήψης μέτρων από την ΕΕ για το κόστος ενέργειας μίλησε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης

«Το πρώτο αφορά στο κόστος της ενέργειας. Το αίτημά μας είναι απλό και ξεκάθαρο: Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή η περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του Σύστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 2 (ETS 2). Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κράτη μέλη. Θα το στηρίξουμε. Έχουμε μεταφέρει ήδη τη θέση μας», δήλωσε. 
 

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