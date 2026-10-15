To Cabaret dinner Show "BIJOUX" έκανε πρεμιέρα στο"Baraonda με καλλιτεχνικά events, μουσική και θεάματα και άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης αλλά και τον επιχειρηματικό, έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
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Το «παρών» έδωσε η οικοδέσποινα της εκπομπής Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη φορώντας ένα μαύρο κοστούμι με σακάκι με πολύχρωμα κεντητά floral σχέδια στα πέτα και τους ώμους. Μέσα από το σακάκι επέλεξε να βάλει ένα σατέν πουκάμισο, και από κάτω ένα μαύρο παντελόνι καμπάνα και μία ζώνη αγκράφα.
Εκεί ήταν και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, με κομψό και casual στυλ.
Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα ημιδιάφανο μπλουζάκι με δαντέλα και λεπτές τιράντες, και σκουλαρίκια- κουμπιά με στρας ενώ ο Ετεοκλής επέλεξε μία πιο σπορ εμφάνιση. Ένα κλασικό λευκό short-sleeve T-shirt (κοντομάνικη μπλούζα) με ένα μικρό διακριτικό λογότυπο στο στήθος, αφήνοντας σε εμφανές σημείο τα τατουάζ στα χέρια του.
Ο Χρήστος Φερεντίνος φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα τζιν παντελόνι φωτογραφήθηκε μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου η οποία φόραγε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και η Σαλίνα Γαβαλά με ένα μπεζ φόρεμα.
Το παρών στην πρεμιέρα έδωσε και η Μιμή Ντενίση με total black εμφάνιση και φωτογραφήθηκε με τον Χάρη Σιανίδη.
Με εντυπωσιακά μαύρα φορέματα πόζαραν στο φωτογραφικό φακό η Δωροθέα Μερκούρη και η Ζέτα Δούκα.
Εντυπωσιακή στη σκηνή ήταν και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου η οποία πρωταγωνιστεί στο cabaret dinner show με τίτλο «Bijoux» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη, το οποίο ανέβηκε στο Baraonda Music Hall.
Το μοντέλο εμφανίστηκε με ημιδιάφανο body (κορμάκι) με λεπτές τιράντες ενώ στο πάνω μέρος το μπούστο είναι διακοσμημένο με πιο πυκνές, ανάγλυφες μαύρες και ασημί πέτρες.
Εξίσου εντυπωσιακή και η Κατερίνα Στικούδη φορώντας ένα μεταλλικό ασημί κορμάκι και από κάτω over-the-knee (πάνω από το γόνατο) μπότες