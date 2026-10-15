To Cabaret dinner Show "BIJOUX" έκανε πρεμιέρα στο"Baraonda με καλλιτεχνικά events, μουσική και θεάματα και άνθρωποι από τον χώρο της τηλεόρασης αλλά και τον επιχειρηματικό, έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Δέσποινα Μοιραράκη/ φωτογραφίες από NDP, Νίκος Δρούκας

Το «παρών» έδωσε η οικοδέσποινα της εκπομπής Cash or Trash Δέσποινα Μοιραράκη φορώντας ένα μαύρο κοστούμι με σακάκι με πολύχρωμα κεντητά floral σχέδια στα πέτα και τους ώμους. Μέσα από το σακάκι επέλεξε να βάλει ένα σατέν πουκάμισο, και από κάτω ένα μαύρο παντελόνι καμπάνα και μία ζώνη αγκράφα.

H Δέσποινα Μοιραράκη και ο Νίκος Γεωργιάδης/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

Εκεί ήταν και η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, με κομψό και casual στυλ.

Κατερίνα Στικούδη, φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Νίκος Δρούκας

Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα ημιδιάφανο μπλουζάκι με δαντέλα και λεπτές τιράντες, και σκουλαρίκια- κουμπιά με στρας ενώ ο Ετεοκλής επέλεξε μία πιο σπορ εμφάνιση. Ένα κλασικό λευκό short-sleeve T-shirt (κοντομάνικη μπλούζα) με ένα μικρό διακριτικό λογότυπο στο στήθος, αφήνοντας σε εμφανές σημείο τα τατουάζ στα χέρια του.

O Xρήστος Φερεντίνος με την Ιωάννα Μαλέσκου και τη Σαλίνα Γαβαλά, φωτογραφίες από NDP, Νίκος Δρούκας

Ο Χρήστος Φερεντίνος φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα τζιν παντελόνι φωτογραφήθηκε μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου η οποία φόραγε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και η Σαλίνα Γαβαλά με ένα μπεζ φόρεμα.

Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, Μιμή Ντενίση και Χάρης Σιανίδης, φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

Το παρών στην πρεμιέρα έδωσε και η Μιμή Ντενίση με total black εμφάνιση και φωτογραφήθηκε με τον Χάρη Σιανίδη.

Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου και Ιωάννα Μαλέσκου/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος Νίκος Δρούκας

Με εντυπωσιακά μαύρα φορέματα πόζαραν στο φωτογραφικό φακό η Δωροθέα Μερκούρη και η Ζέτα Δούκα.

Ζέτα Δούκα και Δωροθέα Μερκούρη/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

Εντυπωσιακή στη σκηνή ήταν και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου η οποία πρωταγωνιστεί στο cabaret dinner show με τίτλο «Bijoux» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Βάλαρη, το οποίο ανέβηκε στο Baraonda Music Hall.

Aλεξάνδρα Παναγιώταρου, φωτογραφίες από NDP, Νίκος Δρούκας

Το μοντέλο εμφανίστηκε με ημιδιάφανο body (κορμάκι) με λεπτές τιράντες ενώ στο πάνω μέρος το μπούστο είναι διακοσμημένο με πιο πυκνές, ανάγλυφες μαύρες και ασημί πέτρες.

H Kατερίνα Στικούδη, φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

Εξίσου εντυπωσιακή και η Κατερίνα Στικούδη φορώντας ένα μεταλλικό ασημί κορμάκι και από κάτω over-the-knee (πάνω από το γόνατο) μπότες

