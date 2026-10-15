Ο Ταγματάρχης από «Τα Φαντάσματα» ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

«Αν πει κάποιος κακιά κουβέντα για την Κάτια είναι κακός άνθρωπος» είπε

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ο Χάρης Φλέουρας ένα από τα εννιά Φαντάσματα που στοιχειώνουν το Αρχοντικό Παπαρρηγοπούλου, ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα και αποκάλυψε πως με όλους τους συντελεστές της δημοφιλής σειράς τα Φαντάσματα που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 21:00 στο Star, κάνουν παρέα και εκτός των γυρισμάτων. 

 

Ο Ταγματάρχης από «Τα Φαντάσματα» ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Τα Φαντάσματα: Ο μυστηριώδης θάνατος του Γεράσιμου – Τι συνέβη πραγματικά;

«Στη σειρά περνάμε μόνο ωραία. Είμαι πολύ ευτυχής με αυτή τη συγκυρία.  Έχω καταπληκτικούς συναδέλφους. Δεν ξέρω πως καταφέρανε να μας επιλέξουν και να περνάμε τόσο καλά μαζί. Κάνουμε παρέα και εκτός και θέλουμε να κάνουμε και παρέα. Όταν είσαι 12 ώρες τη μέρα με έναν άνθρωπο μαθαίνεις και τα χούγια του» ανέφερε χαρακτηριστικά και όταν ρωτήθηκε για τους τηλεοπτικούς Μαρίνα και Χάρη(σ.σ: Έλλη Τρίγγου και Ορφέα Αυγουστίδη), είπε χιουμοριστικά, 

Ο Ταγματάρχης από «Τα Φαντάσματα» ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Τα Φαντάσματα: Το reunion της Μαρίνας κι ο ρομαντικός θάνατος του Γεράσιμου

«Βλέπεις κανένα νορμάλ άνθρωπο να βλέπει φαντάσματα μέσα σε σπίτι. Είσαι γεννημένη για ηθοποιός. Μ’ άρεσαν τα καλλιτεχνικά από μικρός. Μου αρέσουν τα μούτρα στις σχέσεις θεωρώ πως είναι το αλατοπίπερο της ζωής».

Ο Ταγματάρχης από «Τα Φαντάσματα» ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Ο Χάρης Φλέουρας που υποδύεται στη σειρά τον ταγματάρχη Αθανάσιο Καρκαλέντζο, που λειτουργεί ως η «στρατιωτική αρχή» και ο άτυπος διοικητής της παράξενης αυτής κοινότητας των πνευμάτων, αποκάλυψε στη Ζήνα πως από μικρός αγαπούσε τα καλλιτεχνικά και η στήριξη της μητέρας του ήταν τόσο μεγάλη που πήγε εκείνη και τον έγραψε σε δραματική σχολή όταν εκείνος πήγαινε ακόμα Λύκειο. 

Ο Ταγματάρχης από «Τα Φαντάσματα» ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

Ο ηθοποιός με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Ο Βυσσινόκηπος» αναφέρθηκε και στην Κάτια Δανδουλάκη χαρακτηρίζοντάς τη «λατρεμένο πλάσμα». 

«Η Κάτια Δανδουλάκη είναι λατρεμένο πλάσμα. Αν πει κάποιος κακιά κουβέντα για την Κάτια είναι κακός άνθρωπος»  

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
ΧΑΡΗΣ ΦΛΕΟΥΡΑΣ
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