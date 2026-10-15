«Ούτε νεκρός δεν πάω στην εκπομπή του. Για να μην πω τίποτα άλλο. Ούτε απ’ έξω! Δεν νομίζω ότι με θέλει, αλλά δεν τον θέλω κι εγώ. Να είναι αμοιβαία τα αισθήματά μας», είπε ο Στάθης Σχίζας για τον Γιώργο Λιάγκα στις νέες του δηλώσεις on camera.

Ο πρώην νικητής του Survivor ρωτήθηκε για τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Γιώργο Λιάγκα, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αφορμή όσα είχε - υποτίθεται - δηλώσει για τον Σταύρο Φλώρο. Ο Στάθης Σχίζας επανήλθε στο θέμα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 απέναντί του και τόνισε πως δεν αναφερόταν στον Σταύρο Φλώρο.

«Θεωρώ ότι αν είναι η δήλωσή μου απαράδεκτη μία φορά, σίγουρα όμως η δήλωση η δικιά του είναι ακόμα χειρότερη. Είναι αστείο το 2026 να υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις και για όποια συγγνώμη και για όποιο λόγο να δικαιολογούνται, πόσο μάλλον από έμπειρους παρουσιαστές», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Η απάντηση για τον Σταύρο Φλώρο

Ο Στάθης Σχίζας αναφέρθηκε και στην επίμαχη φράση του «χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις», η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, διευκρινίζοντας εκ νέου πως δεν αναφερόταν στον Σταύρο Φλώρο.

«Φυσικά και δεν το εννοούσα για τον Σταύρο Φλώρο. Είναι κάποιοι παίκτες του παιχνιδιού οι οποίοι άμα τους πούνε “έλα αύριο στο παιχνίδι”, θα πάνε τρέχοντας», εξήγησε.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δεν έχει επικοινωνία με τον πρώην παίκτη του Survivor, στον οποίο, όπως είπε, εύχεται τα καλύτερα. «Δεν είχα λόγο να απολογηθώ για κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Πιο πολύ νομίζω ντόρος έγινε με τον συγκεκριμένο κύριο παρά με το κομμάτι αυτό», πρόσθεσε.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα με τον Γιώργο Λιάγκα

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο άνδρες ξέσπασε μετά τα σχόλια του Στάθη Σχίζα για τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να χάσει το πόδι του, ενώ βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την παραγωγή του ριάλιτι.

Η αναφορά του πρώην νικητή του Survivor στο «χέρι που σε έχει ταΐσει» προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό». Ο παρουσιαστής χρησιμοποίησε αρχικά ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Στάθη Σχίζα, ζητώντας στη συνέχεια συγγνώμη για έναν από αυτούς, ενώ εξακολούθησε να ασκεί κριτική στη στάση του.

Από την πλευρά του, ο Στάθης Σχίζας απάντησε μέσω των social media, υποστηρίζοντας πως η φράση του παρερμηνεύτηκε και πως δεν αφορούσε τον Σταύρο Φλώρο. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τους χαρακτηρισμούς που δέχτηκε από τον παρουσιαστή του ANT1.

Η κόντρα συνεχίστηκε με νέες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές, με τον Γιώργο Λιάγκα να επικρίνει τον Στάθη Σχίζα για τη στάση του και τον τελευταίο να ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί καμία συνάντηση ή συνεργασία μαζί του.