Η AVIN, ξεκινά τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, προσφέροντας στους καταναλωτές πολλαπλά οικονομικά οφέλη, άμεση παράδοση, εγγυημένη ποιότητα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σε έως και 12 δόσεις.

Πιο συγκεκριμένα, από 15/10 έως 30/11 γεμίζεις Πετρέλαιο Θέρμανσης ΑVIN και κερδίζεις ευρώ, καθώς η εταιρεία προσφέρει κέρδος έως 6% για αγορές με πιστωτικές κάρτες και 2% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, μέσω του προγράμματος Go For More*.

Ταυτόχρονα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω επωφελούνται με 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, κερδίζοντας δωροεπιταγές αξίας 3 ευρώ για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

Για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

• τηλεφωνικά στο 18108 ή στο 210 2827940 (με αστική χρέωση)

• μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στο www.avinoil.gr

• μέσω του AVIN ΚΕΡΔΙΖΩ app, από το ειδικό tab παραγγελίας

• ή μέσω της νέας απλοποιημένης φόρμας ενδιαφέροντος στα social media της εταιρείας

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr

Στην AVIN Γεμίζεις Πετρέλαιο – Κερδίζεις Ευρώ.

Σχετικά με την AVIN

Η AVIN, ένα από τα κορυφαία ονόματα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977. Είναι 100% θυγατρική της Motor Oil από τον Μάρτιο του 2002. Σήμερα απασχολεί περίπου 120 εργαζόμενους, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και αριθμεί 668 πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, 192 ιδιολειτουργούμενα και 476 συνεργαζόμενα.

Τα προϊόντα AVIN αντιπροσωπεύουν μιας ευρείας γκάμας προηγμένη τεχνολογική πρόταση. Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η AVIN εφαρμόζει πιστά και σταθερά μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, όπου πρωταγωνιστούν το ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή. Εναρμονιζόμενη με το πνεύμα της εποχής και την ανάγκη για την ενεργειακή μετάβαση, η Εταιρεία επενδύει στο δίκτυο σε νέες μορφές ενέργειας. Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης είναι και το Non Fuel Retail.

Συνεχίζεται και ανανεώνεται η ενίσχυση των καταστημάτων λιανικής “AGORA” φτάνοντας τα 175 πρατήρια με νέες αίθουσες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το σχετικό κωδικολόγιο. Σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη των στόχων της Εταιρεία είναι και το πρόγραμμα «AVIN Κερδίζω». Το πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία καθώς έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια μέλη, με το ποσοστό διείσδυσης στο σύνολο των καταναλώσεων των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων να ξεπερνά το 75%.

Το υψηλό επίπεδο των προϊόντων, το δίκτυο, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού και η συνέπεια στην παράδοση ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες είναι οι λόγοι που η AVIN έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού στα πρατήρια και στην βιομηχανία.

Το όραμα της AVIN είναι να καταξιωθεί ως κορυφαία ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών, που στηρίζει τον άνθρωπο, προσφέροντας με έντιμο και υπεύθυνο τρόπο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τη δύναμη και την τεχνολογία του διυλιστηρίου της Motor Oil. Σε μια αγορά που πολλά αλλάζουν, η AVIN, με την ενεργή στήριξη του Ομίλου Motor Oil, πρωτοστατεί και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα φιλοδοξώντας να γίνει η καλύτερη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της.

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https://www.avinoil.gr/

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