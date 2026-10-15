Για την πίστη του στον Χριστό, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην πνευματική του πορεία, αλλά και τη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με τον πνευματικό του, μίλησε ο Άρης Σερβετάλης. Απόσπασμα των δηλώσεών του προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με τον ηθοποιό να μοιράζεται προσωπικές σκέψεις για τη ζωή του και την προσπάθεια που κάνει καθημερινά να έρθει πιο κοντά στον Θεό.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στο παρελθόν του, εξηγώντας πως οι εμπειρίες και οι συνήθειες της ζωής του πριν γνωρίσει τον Χριστιανισμό εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της προσωπικής του διαδρομής.

«Είχα και προ Χριστού ζωή με αποτέλεσμα τα πάθη να είναι καλλιεργημένα και υπάρχει αυτός ο αγώνας», είπε χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον πνευματικό του που μετρά 20 χρόνια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Άρης Σερβετάλης στον πνευματικό του, με τον οποίο πορεύεται εδώ και δύο δεκαετίες. Όπως περιέγραψε, η καθοδήγησή του είναι καθοριστική, κυρίως στις περιόδους κατά τις οποίες αισθάνεται ότι απομακρύνεται από τον Θεό ή έρχεται αντιμέτωπος με τις προσωπικές του αδυναμίες.

«20 χρόνια με τον πνευματικό μου, βλέπω σε πράξη αυτά που διαβάζω στους βίους των Αγίων. Ο στόχος και ο σκοπός είναι να γίνουμε αγιοπνευματικοί. Έχω υπόκωφο εγωισμό και αυτός είναι ο δικός μου αγώνας. Υπάρχουν οι δοκιμασίες που νιώθω απομακρυσμένος από τον Θεό. Εκεί παίρνω τηλέφωνο τον πνευματικό μου. Ο πνευματικός μου έχει πει ότι η σχέση μου μαζί του θα είναι αιώνια. Ο πνευματικός μου είναι αυτός που με οδηγεί και με καθοδηγεί. Είναι κάτι παραπάνω από πατέρας», ανέφερε.

Τα λόγια του υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει για τον ίδιο αυτή η σχέση, την οποία αντιμετωπίζει ως έναν σταθερό δεσμό πνευματικής στήριξης και καθοδήγησης.

Κλείνοντας, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε: «Αν ερχόταν ο Χριστός και μου έλεγε τι θέλω να μου χαρίσει, θα του έλεγα να με πάρει μαζί του στη βασιλεία του Θεού».

Μέσα από τις δηλώσεις του, ο Άρης Σερβετάλης μίλησε ανοιχτά για μια ιδιαίτερα προσωπική πλευρά της ζωής του, περιγράφοντας την πίστη όχι ως μια διαδρομή χωρίς δυσκολίες, αλλά ως έναν διαρκή αγώνα αυτογνωσίας και πνευματικής αναζήτησης.