Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια ρούχων, Mαίρη Κατράντζου, παρουσίασε τη Melone Clutch, τη νέα της δημιουργία για τον οίκο Bvlgari, σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, παρουσία της Sofia Vergara και πολλών γνωστών influencers και fashionistas.
Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε στο instagram από το δείπνο, διαπιστώσαμε την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της μετά την απώλεια βάρους.
Η διάσημη σχεδιάστρια φόρεσε ένα μάξι μαύρο φόρεμα από βελούδο με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια, που είχε ζώνη στη μέση, με τη νέα της ανανεωμένη σιλουέτα να είναι εμφανής.
Σε φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Μάρτιο, η Μαίρη Κατράντζου πόζαρε φανερά αδυνατισμένη από ότι τη θυμόμασταν σε παλαιότερες εμφανίσεις της.
Ήδη, από τον Οκτώβριο του 2025, όποτε την είχε απαθανατίσει ο φωτογραφικός φακός στο κέντρο της Αθήνας, η Μαίρη Κατράντζου είχε μια ανανεωμένη εικόνα, έχοντας χάσει αρκετά κιλά.
Τον Δεκέμβριο του 2021, έφερε στον κόσμο τον γιο της, Μιχαήλ, καρπό του έρωτα με τον σύζυγό της, καθηγητή Πανεπιστημίου, Μάριου Πολίτη.