Κατράντζου: Η ανανεωμένη της εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους

Oι φωτογραφίες από το δείπνο στο Παρίσι για τη νέα της δημιουργία

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Κατράντζου: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της μετά την απώλεια βάρους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Κατράντζου παρουσίασε τη νέα της δημιουργία Melone Clutch για τον οίκο Bvlgari σε δείπνο στο Παρίσι.
  • Η σχεδιάστρια εμφανίστηκε με ανανεωμένη σιλουέτα μετά την απώλεια βάρους, φορώντας μαύρο βελούδινο μάξι φόρεμα.
  • Φωτογραφίες της δείχνουν την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της από τον Μάρτιο του 2023.
  • Η Κατράντζου είχε χάσει αρκετά κιλά από τον Οκτώβριο του 2025.
  • Έχει έναν γιο, τον Μιχαήλ, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια ρούχων, Mαίρη Κατράντζου, παρουσίασε τη Melone Clutch, τη νέα της δημιουργία για τον οίκο Bvlgari, σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, παρουσία της Sofia Vergara και πολλών γνωστών influencers και fashionistas. 

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε στο instagram από το δείπνο, διαπιστώσαμε την εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της μετά την απώλεια βάρους. 

Η διάσημη σχεδιάστρια φόρεσε ένα μάξι μαύρο φόρεμα από βελούδο με ψηλό λαιμό και μακριά μανίκια, που είχε ζώνη στη μέση, με τη νέα της ανανεωμένη σιλουέτα να είναι εμφανής.

Μαίρη Κατράντζου -Sofia Vergara / Instagram marykatrantzou

Μαίρη Κατράντζου -Sofia Vergara / Instagram marykatrantzou

Μαίρη Κατράντζου / Instagram marykatrantzou

Μαίρη Κατράντζου / Instagram marykatrantzou

Σε φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει τον περασμένο Μάρτιο, η Μαίρη Κατράντζου πόζαρε φανερά αδυνατισμένη από ότι τη θυμόμασταν σε παλαιότερες εμφανίσεις της. 

Ήδη, από τον Οκτώβριο του 2025, όποτε την είχε απαθανατίσει ο φωτογραφικός φακός στο κέντρο της Αθήνας, η Μαίρη Κατράντζου είχε μια ανανεωμένη εικόνα, έχοντας χάσει αρκετά κιλά. 

Μαίρη Κατράντζου, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP

Μαίρη Κατράντζου, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP

Τον Δεκέμβριο του 2021, έφερε στον κόσμο τον γιο της, Μιχαήλ, καρπό του έρωτα με τον σύζυγό της, καθηγητή Πανεπιστημίου, Μάριου Πολίτη.

Μαίρη Κατράντζου, τον Φεβρουάριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μαίρη Κατράντζου, τον Φεβρουάριο του 2023/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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