Δήμητρα Ματσούκα: Συγκινήθηκε με την έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά της

Μια έκπληξη περίμενε, χθες, επί σκηνής τη Δήμητρα Ματσούκα, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Οι συνεργάτες της από την παράσταση «Η Κόμισσα της φάμπρικας» τής είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη μετά το τέλος της παράστασης!
Δήμητρα Ματσούκα: «Αναγκάστηκα να μιλήσω, ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια»
Η ίδια συγκινήθηκε όταν είδε την τούρτα και όλο το θέατρο – θεατές και συντελεστές- να της τραγουδά το τραγούδι των γενεθλίων.
«Να ζήσεις κόμισσα», έγραφε πάνω στην τούρτα σοκολάτα που της είχαν ετοιμάσει.
Η ηθοποιός που έγινε 52 ετών μίλησε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών εκπομπών για το πιο ωραίο δώρο που έχει δεχτεί για τα γενέθλιά της κι αποκάλυψε αν την αγχώνει ο χρόνος.
«Ευχαριστώ πάρα πολύ (σ.σ για τις ευχές). Κι όμως, δεν παίρνω δώρα στα γενέθλιά μου. Η αδερφή μου μόνο μου κάνει. Η αδερφή μου πάντα θυμάται και μου κάνει πάντα πολύ ωραία πραγματάκια, δεν έχω παράπονο, αλλά μόνο η Μαρία με θυμάται. Και ο Πέτρος μου κάνει, δεν μπορώ να πω, αλλά η Μαρία τα κάνει πριν από όλους και για όλους καλά», αποκάλυψε η δημοφιλής ηθοποιός.
Η Δήμητρα Ματσούκα επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε γυμναστική, κάνοντας καθημερινά βάδισμα από το Παγκράτι στο Κολωνάκι και πάλι πίσω. «Είναι ένα 40λεπτο αυτό, αθροιστικά το μπρος πίσω. Δεν είναι λίγο. Τώρα με αυτόν τον καιρό έχω αφήσει τη θάλασσα αλλά πολύ σύντομα θα επιστρέψω στις θάλασσες», επισήμανε.
«Το πέρασμα του χρόνου με αγχώνει λίγο, βέβαια. Γι’ αυτό σας λέω τώρα… με γυμναστήρια, περπατάω μες τα κρύα. Αν δε με άγχωνε θα περπατούσα; Παλιά δε γυμναζόμουν καθόλου, το έκανα ανά διαστήματα», κατέληξε.
Την ίδια μέρα, οι συντελεστές της παράστασης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.