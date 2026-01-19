Δήμητρα Ματσούκα: Συγκινήθηκε με την έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά της

Το καλύτερο δώρο που έχει πάρει ποτέ - Την αγχώνει το πέρασμα του χρόνου;

Δήμητρα Ματσούκα: Συγκινήθηκε με την έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά της- Τι είπε στους δημοσιογράφους/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια έκπληξη περίμενε, χθες, επί σκηνής τη Δήμητρα Ματσούκα, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Οι συνεργάτες της από την παράσταση «Η Κόμισσα της φάμπρικας» τής είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη μετά το τέλος της παράστασης!

Δήμητρα Ματσούκα: «Αναγκάστηκα να μιλήσω, ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια»

Η έκπληξη στη Δήμητρα Ματσούκα για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η έκπληξη στη Δήμητρα Ματσούκα για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η ίδια συγκινήθηκε όταν είδε την τούρτα και όλο το θέατρο – θεατές και συντελεστές- να της τραγουδά το τραγούδι των γενεθλίων. 

Η έκπληξη στη Δήμητρα Ματσούκα για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η έκπληξη στη Δήμητρα Ματσούκα για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Δήμητρα Ματσούκα συγκινήθηκε με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Δήμητρα Ματσούκα συγκινήθηκε με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Να ζήσεις κόμισσα», έγραφε πάνω στην τούρτα σοκολάτα που της είχαν ετοιμάσει. 

Η Δήμητρα Ματσούκα συγκινήθηκε με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Δήμητρα Ματσούκα συγκινήθηκε με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Δήμητρα Ματσούκα συγκινήθηκε με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η Δήμητρα Ματσούκα συγκινήθηκε με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Η ηθοποιός που έγινε 52 ετών μίλησε στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών εκπομπών για το πιο ωραίο δώρο που έχει δεχτεί για τα γενέθλιά της κι αποκάλυψε αν την αγχώνει ο χρόνος. 

Κοραλία Τσόγκα- Σάρα Γανωτή- Γιώργος Πυρσπασόπουλος- Σταμάτης Φασουλής- Δήμητρα Ματσούκα- Κατερίνα Παναγιωτάκη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Κοραλία Τσόγκα- Σάρα Γανωτή- Γιώργος Πυρσπασόπουλος- Σταμάτης Φασουλής- Δήμητρα Ματσούκα- Κατερίνα Παναγιωτάκη/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Ευχαριστώ πάρα πολύ (σ.σ για τις ευχές). Κι όμως, δεν παίρνω δώρα στα γενέθλιά μου. Η αδερφή μου μόνο μου κάνει. Η αδερφή μου πάντα θυμάται και μου κάνει πάντα πολύ ωραία πραγματάκια, δεν έχω παράπονο, αλλά μόνο η Μαρία με θυμάται. Και ο Πέτρος μου κάνει, δεν μπορώ να πω, αλλά η Μαρία τα κάνει πριν από όλους και για όλους καλά», αποκάλυψε η δημοφιλής ηθοποιός. 

Η Δήμητρα Ματσούκα επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε γυμναστική, κάνοντας καθημερινά βάδισμα από το Παγκράτι στο Κολωνάκι και πάλι πίσω. «Είναι ένα 40λεπτο αυτό, αθροιστικά το μπρος πίσω. Δεν είναι λίγο. Τώρα με αυτόν τον καιρό έχω αφήσει τη θάλασσα αλλά πολύ σύντομα θα επιστρέψω στις θάλασσες», επισήμανε. 

 Γενέθλια και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Embassy theater/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Γενέθλια και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Embassy theater/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Το πέρασμα του χρόνου με αγχώνει λίγο, βέβαια. Γι’ αυτό σας λέω τώρα… με γυμναστήρια, περπατάω μες τα κρύα. Αν δε με άγχωνε θα περπατούσα; Παλιά δε γυμναζόμουν καθόλου, το έκανα ανά διαστήματα», κατέληξε.  

 Γενέθλια και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Embassy theater/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

 Γενέθλια και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Embassy theater/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Την ίδια μέρα, οι συντελεστές της παράστασης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

