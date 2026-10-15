Alfa Romeo Cuorerosso: Μια «κούκλα» στο Παρίσι

ο σαγηνευτικό πρωτότυπο που εκφράζει το όραμά της θρυλικής μάρκας για το μέ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.26 , 13:48 Ξεσπά Η Μητέρα Του Γυναικολόγου Που Κατηγορείται Για Πορνογραφία Ανηλίκων
15.10.26 , 13:43 Λίονελ Μέσι: Εντωπωσιάζει το νέο πλωτό «παλάτι» του Αργεντινού σούπερ σταρ
15.10.26 , 13:38 Περιστέρι: Τι είπε ο γιατρός στον ερευνητή που τοποθέτησε τις κάμερες
15.10.26 , 13:32 Δείτε sneak preview από «Τα Φαντάσματα» που θα προβληθούν την Κυριακή
15.10.26 , 13:29 Κατράντζου: Η ανανεωμένη της εμφάνιση μετά την απώλεια βάρους
15.10.26 , 13:24 Καρκίνος του πνεύμονα: Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε μη καπνιστές
15.10.26 , 13:24 Σερβετάλης: Αν εμφανιστεί ο Χριστός μπροστά μου θα του πω να με πάρει μαζί
15.10.26 , 13:13 Μουσείο του Λούβρου: Κίνδυνος να κλείσει αν δεν γίνει ανακαίνιση
15.10.26 , 12:54 Ο Ταγματάρχης από «Τα Φαντάσματα» ήπιε τον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα
15.10.26 , 12:51 Κουτσουμπής: Η νέα δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει με την κόρη του
15.10.26 , 12:49 Ατροπίνη: Τι λέει η γιαγιά της 40χρονης για όσα κατηγορείται η εγγονή της
15.10.26 , 12:42 Το παρασκήνιο της αποπομπής της Κ. Γκιλφόιλ από την Ελλάδα
15.10.26 , 12:40 Κόκκαλης για Ματσούκα: «Είναι πολύ ταλαντούχα. Τη θαυμάζω και τη στηρίζω»
15.10.26 , 12:31 Βασίλης Κικίλιας: Στην Ιαπωνία για την ενίσχυση ναυτιλιακής συνεργασίας
15.10.26 , 12:29 Μαζωνάκης: Η γιατρός ζήτησε εγγράφως προσωπική βοηθό μέσα στη φυλακή
Τσαρούχας- Νοτοπούλου: Νέες φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη της σχέσης τους
Άση Μπήλιου: Το τρίγωνο Άρη - Κρόνου & πώς να το αξιοποιήσουν τα ζώδια
Καιρός: Νέα επιδείνωση φέρνει χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
Μαζωνάκης: Η γιατρός ζήτησε εγγράφως προσωπική βοηθό μέσα στη φυλακή
Θεσσαλονίκη: 39χρονη κατηγορείται για τον βιασμό της μητέρας της
Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Η εξήγηση που έδωσε για την εμφάνισή του
Χάρης Χριστόπουλος: «"Παντρεύτηκα" το τραύμα μου, τον πατέρα μου»
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Black Friday 2026: Πότε πέφτει και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Βίκυ Σταυροπούλου: Η ηλικία, το διαζύγιο, ο έρωτας και η κόρη της, Δανάη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Alfa Romeo Cuorerosso: Μια «κούκλα» στο Παρίσι
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Alfa Romeo αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού την Cuorerosso, ένα συναρπαστικό πρωτότυπο που αποτυπώνει την νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα γλυπτό με τέσσερις τροχούς, στο οποίο σχεδιαστικά στοιχεία όπως η Coda Tronca και ο αεροδυναμικός διαχύτης είναι πλήρως ενσωματωμένα στο αμάξωμα.Το εντυπωσιακό κουπέ των 2+2 θέσεων έχει μήκος 4,7 m, πλάτος 1,98 m και ύψος μόλις 1,33 m, ενώ το μεταξόνιο είναι 2,93 m και ο αεροδυναμικός συντελεστής Cx 0,28.

Alfa Romeo Cuorerosso: Μια «κούκλα» στο Παρίσι
Στο εμπρός μέρος το Scudetto και το Trilobo αποκτούν νέα έκφραση μέσω φωτεινής υπογραφής, με τις ρευστές γραμμές και τις επιθετικές αναλογίες να αναδεικνύουν τον δυναμισμό της Cuorerosso. Στο εσωτερικό η προσέγγιση είναι ξεκάθαρα οδηγοκεντρική, ενώ ο πίνακας οργάνων έχει σαφείς αναφορές στην Alfa Romeo 33 Stradale του 1967.

Alfa Romeo Cuorerosso: Μια «κούκλα» στο Παρίσι
Συνδυάζοντας την ακαταμάχητη ιταλική αισθητική και το σπορ χαρακτήρα με τον τρόπο που μόνο η Alfa Romeo γνωρίζει, η Cuorerosso δείχνει το δρόμο προς ένα εξηλεκτρισμένο μέλλον με στιλ, δημιουργικότητα και ασίγαστο πάθος για οδήγηση.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ALFA ROMEO
 |
ALFA ROMEO CUOREROSSO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Leapmotor B03: Φορτίζει σε 21 λεπτά
Αυτοκινητο
Leapmotor B03: Φορτίζει σε 21 λεπτά
Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»
Αυτοκινητο
Η Porsche AG δημιουργεί το «Home of Sports Cars»
BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
Αυτοκινητο
BMW M3: 40 χρόνια και 6 γενιές σπορ αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων
Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται
Αυτοκινητο
Το ηλεκτρικό Chery Q πρωταγωνιστεί στο Παρίσι - Πότε έρχεται
Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
Αυτοκινητο
Η Geely αιφνιδιάζει με το Project KO11
Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική
Αυτοκινητο
Η GAC στο Παρίσι με ευρωπαϊκή στρατηγική
Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα
Αυτοκινητο
Citroen 2CV Fourgonnette Concept: Ρετρό επαγγελματικό όχημα
Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
Αυτοκινητο
Όμιλος Σαρακάκη: Κατέκτησε 3 βραβεία στα Health & Safety Awards 2026
Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
Αυτοκινητο
Το νέο smart #2: Η νέα εποχή του διθέσιου πόλης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top