Στον χώρο των πολυτελών σκαφών μπαίνει ο Λιονέλ Μέσι, επιλέγοντας ένα υπερσύγχρονο καταμαράν που μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο την οικογενειακή χρήση, όσο και την εμπορική εκμετάλλευση μέσω ναύλωσης σε super-rich ενδιαφερόμενους.

Ο Λίονελ Μέσι και η σύζυγός του, Αντονέλα / Φωτογραφία ΑΡ

Πρόκειται για το Sunreef ULTIMA 88, ένα σκάφος μήκους 26,8 μέτρων, το οποίο κατασκευάζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αξία του εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια, αν και η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του δεν έχει γνωστοποιήσει το τελικό τίμημα.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευση η εταιρία στο Facebook είναι εντυπωσιακές

Το σκάφος αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο MIM Ocean με έδρα τις Βαλεαρίδες Νήσους. Διαθέτει τέσσερις καμπίνες επισκεπτών, καθώς και μία ιδιωτική σουίτα που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του σκάφους, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 10 ατόμων.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας επέλεξε μια έκδοση, ειδικά κατασκευασμένη για τον ίδιο, την οποία επιμελήθηκε η Sunreef Yachts στις εγκαταστάσεις της στο Ρας Αλ Χάιμα.

Ο Λίονελ Μέσι, με τη φανέλα της Αργεντινής / Φωτογραφία ΑΡ

Το καταμαράν έχει μήκος περίπου 26,8 μέτρα και πλάτος 9,1 μέτρα, προσφέροντας μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Στην πρύμνη προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένο lounge με ατμόσφαιρα ιδιωτικής παραλίας, ενώ οι πλευρικές πλατφόρμες ανοίγουν για ευκολότερη πρόσβαση στο νερό. Στις παροχές περιλαμβάνεται επίσης χώρος αποθήκευσης jet ski.

Την κίνησή του αναλαμβάνουν δύο κινητήρες ισχύος 1.000 ίππων ο καθένας, με τη συνολική απόδοση να φτάνει τους 2.000 ίππους.

Το Forbes εκτιμά την περιουσία του Μέσι, περίπου στα 1,1 δισ. δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδά του από ποδοσφαιρικά συμβόλαια και εμπορικές συμφωνίες σε όλη την καριέρα του υπολογίζονται κοντά στα 1,8 δισ. δολάρια.