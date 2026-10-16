Δούκα: «Προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μετά τις ανακατατάξεις στη ζωή μου»

Όσα είπε για την εμμηνόπαυση & τη δύσκολη συνθήκη που βιώνει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Δούκα μιλά για τις δυσκολίες της καθημερινότητας λόγω πολλών υποχρεώσεων και ανακατατάξεων στη ζωή της τα τελευταία 3-4 χρόνια.
  • Πρωταγωνιστεί στην παράσταση "VAGINAHOOD vol.2", αναδεικνύοντας τις πολυδιάστατες ρόλους της γυναίκας.
  • Αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως ο χωρισμός και η προεφηβεία της κόρης της, προσπαθώντας να βρει ισορροπίες.
  • Είναι στην εμμηνόπαυση και αναγνωρίζει την επίδραση των ορμονών στην ψυχολογία της.
  • Τονίζει τη σημασία της ενημέρωσης και της αποδοχής των αλλαγών στη ζωή.

Με αφορμή τον ρόλο της στην παράσταση «VAGINAHOOD vol.2» που κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Shamone, η Ζέτα Δούκα μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της, με τις πολλές υποχρεώσεις, την εμμηνόπαυση, το μεγάλωμα της κόρης της που είναι στην προεφηβεία αλλά και τις ανακατατάξεις που έχουν γίνει στη ζωή της, τα τελευταία 3-4 χρόνια.

«Το έργο αναδεικνύει πολυπλεύρως τη γυναίκα σε διάφορους ρόλους. Εγώ κάνω μια γυναίκα "πολυεργαλείο", μια εργαζόμενη μητέρα, δημοσιογράφο με μικρό παιδί που προσπαθεί να τα προλάβει όλα και δεν προλαβαίνει. Είναι ο πιο εύκολος ρόλος αυτός που κάνω για να ταυτιστείς μαζί του», είπε η ηθοποιός στο Happy Day.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vaginahood (@vagina_hood)

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως και η ίδια μονίμως πνίγεται στην καθημερινότητά της. «Είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή για μένα, τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι αυτά που ζορίζομαι παραπάνω, για όλα (σ.σ χωρισμός, παιδί στην εφηβεία). Έχουν γίνει ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου, οπότε προσπαθώ κι εγώ να βρω τις ισορροπίες μου. Δεν τα καταφέρνω πάντοτε. Είμαι πολύ κουρασμένη και είμαι σε πολύ μεγάλο βαθμό απογοητευμένη από πολλά πράγματα που συμβαίνουν όχι μέσα σε μένα και το μικρό περιβάλλον μου αλλά σε παγκόσμιο πλαίσιο».

Δούκα: «Προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μετά τις ανακατατάξεις στη ζωή μου»

Η αισιόδοξη φύση της βέβαια τη βοηθά να διατηρεί την ελπίδα. «Είμαι στην εμμηνόπαυση επίσης, το παιδί μου είναι στην προεφηβεία. Ούτως ή άλλως, οι ορμόνες δε βοηθάνε στη σύμπνοια και την ηρεμία που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος», εξομολογήθηκε. Όπως είπε, αν και δεν έχει πολλά συμπτώματα, προσπαθεί να κάνει πράγματα που βοηθούν όσον αφορά στη διατροφή και την άσκηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Είμαστε οι ορμόνες μας και οι επιλογές μας σε όλη μας τη ζωή. Σε όλη μας τη ζωή είμαστε ορμονοεξαρτώμενοι άνθρωποι. Δε γίνεται διαφορετικά. Οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι, ψύχραιμοι, να προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να μην φοβόμαστε τις αλλαγές. Είναι στη φυσική εξέλιξη της ζωής να μιλάμε ανοιχτά για όλα», κατέληξε.

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