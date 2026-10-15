Με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς Μπαμπά, σ’ αγαπώ στον Alpha, η Θεόβη Στύλλου έδωσε συνέντευξη στον Χάρη Χρονόπουλο και στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα. Η ηθοποιός μίλησε για τη συχνή σύγχυση γύρω από το όνομά της, σχολίασε τι είναι αυτό που, όπως λέει, επηρεάζει την πρώτη εντύπωση που δίνει στους άλλους, ενώ αναφέρθηκε και στην εικόνα της εκτός ρόλου.

Η σύγχυση με το όνομά της

Η Θεόβη Στύλλου περιέγραψε ότι αρκετοί δεν προφέρουν σωστά το όνομά της, χωρίς αυτό να της προκαλεί ενόχληση. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ακούνε όλοι το όνομα μου, σωστά. Ακούνε “Νιόβη” αλλά δε νευριάζω, όχι. Στο βλέμμα μου φαίνεται να έχω την πείρα της δικηγορίας και του ηθοποιού, κυρίως της δικηγορίας, αυτό ψαρώνει τον κόσμο».

Πού αποδίδει την επιτυχία της σειράς

Η ταλαντούχα ηθοποιός στάθηκε και στην ανταπόκριση που έχει η σειρά, αποδίδοντας την επιτυχία στη συνεργασία μπροστά και πίσω από τις κάμερες: «Νομίζω ότι η επιτυχία της σειράς οφείλεται στη χημεία όλων μας. Δηλαδή από τους ηθοποιούς, το συνεργείο, όλοι και όλες που είμαστε εκεί και το ‘χουμε κάπως φροντίσει… Το ‘χουμε αγαπήσει τόσο πολύ και νομίζω πως κάτι τέτοιο βγαίνει προς τα έξω, λίγο τραβάει τον κόσμο και ταυτίζεται και ο κόσμος».

Η αλλαγή που θέλει να κάνει μετά τη σειρά

Στο ίδιο απόσπασμα της συνέντευξης, μίλησε και για τα μαλλιά της, εξηγώντας ότι το κοντό καρέ είναι επιλογή που τη συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, όχι όμως και το ακριβές χρώμα που έχει αυτή την περίοδο. Όπως είπε: «Κοντό μαλλί είχα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το χρώμα όμως δεν είναι ακριβώς το δικό μου. Δηλαδή εγώ έχω λίγο πιο ανοιχτό χρώμα. Μετά τη σειρά έχω έναν τρομερό πόθο να γίνω ξανθιά! Κατάξανθη, λευκό».