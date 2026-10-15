Θεόβη Στύλλου: «Στο βλέμμα έχω την πείρα της δικηγορίας κι αυτό ψαρώνει»

Όσα αποκάλυψε η «δικηγορίνα» του Μπαμπά, σ’ αγαπώ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Θεόβη Στύλλου μίλησε για τη νέα σεζόν της σειράς "Μπαμπά, σ’ αγαπώ" στον Alpha.
  • Αναφέρθηκε στη σύγχυση γύρω από το όνομά της, που συχνά προφέρεται λανθασμένα, χωρίς να την ενοχλεί.
  • Η επιτυχία της σειράς οφείλεται στη χημεία μεταξύ ηθοποιών και συνεργείου, όπως δήλωσε.
  • Εξέφρασε την επιθυμία της να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της σε ξανθό μετά τη σειρά.
  • Το κοντό καρέ είναι επιλογή της τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Με αφορμή τη δεύτερη σεζόν της κωμικής σειράς Μπαμπά, σ’ αγαπώ στον Alpha, η Θεόβη Στύλλου έδωσε συνέντευξη στον Χάρη Χρονόπουλο και στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα. Η ηθοποιός μίλησε για τη συχνή σύγχυση γύρω από το όνομά της, σχολίασε τι είναι αυτό που, όπως λέει, επηρεάζει την πρώτη εντύπωση που δίνει στους άλλους, ενώ αναφέρθηκε και στην εικόνα της εκτός ρόλου.

Θεόβη Στύλλου: «Στο βλέμμα έχω την πείρα της δικηγορίας κι αυτό ψαρώνει»

Η σύγχυση με το όνομά της

Η Θεόβη Στύλλου περιέγραψε ότι αρκετοί δεν προφέρουν σωστά το όνομά της, χωρίς αυτό να της προκαλεί ενόχληση. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ακούνε όλοι το όνομα μου, σωστά. Ακούνε “Νιόβη” αλλά δε νευριάζω, όχι. Στο βλέμμα μου φαίνεται να έχω την πείρα της δικηγορίας και του ηθοποιού, κυρίως της δικηγορίας, αυτό ψαρώνει τον κόσμο».

Θεόβη Στύλλου: Η καταγωγή, η Νομική και πώς προέκυψε το όνομά της

Θεόβη Στύλλου: «Στο βλέμμα έχω την πείρα της δικηγορίας κι αυτό ψαρώνει»

Πού αποδίδει την επιτυχία της σειράς

Η ταλαντούχα ηθοποιός στάθηκε και στην ανταπόκριση που έχει η σειρά, αποδίδοντας την επιτυχία στη συνεργασία μπροστά και πίσω από τις κάμερες: «Νομίζω ότι η επιτυχία της σειράς οφείλεται στη χημεία όλων μας. Δηλαδή από τους ηθοποιούς, το συνεργείο, όλοι και όλες που είμαστε εκεί και το ‘χουμε κάπως φροντίσει… Το ‘χουμε αγαπήσει τόσο πολύ και νομίζω πως κάτι τέτοιο βγαίνει προς τα έξω, λίγο τραβάει τον κόσμο και ταυτίζεται και ο κόσμος».

Μπαμπά σ' αγαπώ: Backstage βίντεο από τους μικρούς πρωταγωνιστές

Θεόβη Στύλλου: «Στο βλέμμα έχω την πείρα της δικηγορίας κι αυτό ψαρώνει»

Η αλλαγή που θέλει να κάνει μετά τη σειρά

Στο ίδιο απόσπασμα της συνέντευξης, μίλησε και για τα μαλλιά της, εξηγώντας ότι το κοντό καρέ είναι επιλογή που τη συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, όχι όμως και το ακριβές χρώμα που έχει αυτή την περίοδο. Όπως είπε: «Κοντό μαλλί είχα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το χρώμα όμως δεν είναι ακριβώς το δικό μου. Δηλαδή εγώ έχω λίγο πιο ανοιχτό χρώμα. Μετά τη σειρά έχω έναν τρομερό πόθο να γίνω ξανθιά! Κατάξανθη, λευκό».

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ΘΕΟΒΗ ΣΤΥΛΛΟΥ
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