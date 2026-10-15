Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα τέλη Αυγούστου.

Στις 15 Οκτωβρίου, το ζευγάρι έκανε διάφορες εμφανίσεις στο Νότιγχαμ της Αγγλίας — έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία αγάπης τους.

Ήταν εκεί που οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση, την 1η Δεκεμβρίου 2017, λίγες μόλις ημέρες αφότου είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ υιοθέτησε τη διαχρονική μονοχρωματική τάση του "colour drenching" χρησιμοποιώντας πλούσιες αποχρώσεις του μπορντό και του βυσσινί.

Η Μέγκαν έβαλε μάλλινο παλτό από κασμίρ (μοντέλο Dona) του βρετανικού οίκου Joseph, συνδυασμένο με ένα ασορτί πλεκτό ζιβάγκο, και από κάτω έβαλε αέρινη midi φούστα.

Πιο χαλαρό ήταν το look του Harry που επέλεξε ένα κλασικό γκρι ανάγλυφο blazer (σακάκι), λευκό ανοιχτό πουκάμισο χωρίς γραβάτα.

Η επίσκεψή του βασιλικού ζεύγους ξεκίνησε από ένα στούντιο ηχογράφησης που διαχειρίζεται μια φιλανθρωπική οργάνωση νέων, η οποία είχε λάβει δωρεά ύψους 1,1 εκατομμυρίου λιρών από τον Χάρι τον περασμένο χρόνο και αργότερα επισκέφθηκε μια άλλη φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία αγωνίζεται κατά της επισιτιστικής φτώχειας, την οποία διαχειρίζεται μια ομάδα που αποκαλείται Himmah και στην οποία η Μέγκαν είχε κάνει δωρεά 10.000 λιρών από τις πωλήσεις ενός βιβλίου μαγειρικής που είχε κυκλοφορήσει με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα στον απόηχο της φονικής πυρκαγιάς στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνο