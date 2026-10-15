Voucher Για Μαθητές Στα Σχολικά Κυλικεία

Τη χορήγηση voucher στους μαθητές για την αγορά προϊόντων από τα σχολικά κυλικεία θέτει στο επίκεντρο των διεκδικήσεών της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), ζητώντας από την Πολιτεία να προχωρήσει σε μέτρα που θα στηρίξουν τόσο τις οικογένειες όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Η πρόταση αφορά την οικονομική ενίσχυση των μαθητών, ώστε να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε υγιεινά και κατάλληλα διατροφικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να ενισχύσει τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΚΔΙΣ το voucher θα ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της καθημερινότητας πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενώ οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων κάνουν λόγο για αυξανόμενες δυσκολίες στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Πρόκειται ένα μέτρο που αν γίνει αποδεκτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες διατροφικές επιλογές στο σχολείο χωρίς το κόστος να αποτελεί εμπόδιο για τις οικογένειές τους.

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