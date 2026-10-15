Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου απεργούν οι εκπαιδευτικοί, με τη ΔΟΕ να έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε στάση εργασίας για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας, από τις 11:00 έως τις 14:00, ενώ οι κατά τόπους ΕΛΜΕ μπορούν να συμπληρώσουν τις κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00.

Τα σχολεία δε θα παραμείνουν αυτομάτως κλειστά, αφού η λειτουργία τους εξαρτάται από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία την ημέρα εκείνη και εάν υπάρξουν συνεχόμενα κενά λόγω απεργίας των εκπαιδευτικών τους, ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα.

Σε περίπτωση που οι μαθητές αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, οι απουσίες τους θα προσμετρηθούν κανονικά. Εάν κάποιος καθηγητής απεργήσει και δε γίνει μάθημα, δε θα πάρουν απουσία εκείνη την ώρα.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Κινητοποιήσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις.

Γιατί απεργούν οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες διαμαρτύρονται για τα προβλήματα στα σχολεία και διεκδικούν:

Κάλυψη των κενών στα σχολεία : Άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ανάκληση συμπτύξεων τμημάτων και λιγότερους μαθητές ανά τάξη.

: Άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ανάκληση συμπτύξεων τμημάτων και λιγότερους μαθητές ανά τάξη. Αυξήσεις στους μισθούς : Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και βελτίωση των αποδοχών, με φόντο την ακρίβεια και το υψηλό κόστος στέγασης.

: Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και βελτίωση των αποδοχών, με φόντο την ακρίβεια και το υψηλό κόστος στέγασης. Ασφαλή σχολεία : Επαρκή κρατική χρηματοδότηση, συντήρηση των σχολικών κτιρίων και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

: Επαρκή κρατική χρηματοδότηση, συντήρηση των σχολικών κτιρίων και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών. Αντίθεση στην αξιολόγηση : Αλλαγές στο ισχύον σύστημα αξιολόγησης και αντίδραση στις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών.

: Αλλαγές στο ισχύον σύστημα αξιολόγησης και αντίδραση στις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών. Εργασιακά δικαιώματα: Καλύτερες συνθήκες εργασίας και εξίσωση δικαιωμάτων για μόνιμους και αναπληρωτές.

Στις κινητοποιήσεις καλούν και μαθητικές οργανώσεις, που ζητούν αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα σχολεία.