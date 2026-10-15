Ο Ιωάννης Ρούσσης αναλαμβάνει Head of Audi & Bentley στην Kosmocar

Στόχος η ενίσχυση των μαρκών στην Ελλάδα

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Ο Ιωάννης Ρούσσης αναλαμβάνει Head of Audi & Bentley στην Kosmocar
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Η Kosmocar ανακοινώνει ότι ο κ. Ιωάννης Ρούσσης αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Audi & Bentley, με ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη, την εμπορική πορεία και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των δύο μαρκών στην ελληνική αγορά. Ο κ. Ρούσσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με σημαντική επαγγελματική πορεία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διαδρομή του συνδυάζει τη στρατηγική προσέγγιση με την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διαχείριση προϊόντων, μαρκών και αγορών.

Ο Ιωάννης Ρούσσης αναλαμβάνει Head of Audi & Bentley στην Kosmocar

Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων εντάσσεται στη στρατηγική της Kosmocar για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής των Audi και Bentley στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη στενή συνεργασία με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και την αξιοποίηση των ευκαιριών που διαμορφώνονται στην αγορά.

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ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ
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