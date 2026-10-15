Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο

Το χειρουργείο των 11 ωρών και οι φωτογραφίες στο Instagram

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Βάσια Κωσταρά για το πρόβλημα υγείας της: «Φοβήθηκα πολύ, δεν ήταν εύκολο»/ Βίντεο αρχείου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσια Κωσταρά εξομολογείται για τη διάγνωση με παραγαγγλίωμα, σπάνιο όγκο, που υπήρξε καθοριστική στιγμή στη ζωή της.
  • Στις 14 Οκτωβρίου 2021, μετά από 11 ώρες χειρουργείου, ενημερώθηκε ότι η επέμβαση ήταν επιτυχής και δεν χρειάστηκε χημειοθεραπεία.
  • Η ανάρτησή της συνδέεται με την ανάμνηση της ημέρας που ξύπνησε από το χειρουργείο, η οποία της θύμισε τη σημασία της υγείας.
  • Μίλησε για τις επόμενες δύσκολες μέρες, τις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και τους φόβους που την ακολούθησαν.
  • Τόνισε την αξία της υγείας και της ευγνωμοσύνης για τις απλές στιγμές της καθημερινότητας.

Μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, κατά την οποία πέρασε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, θυμήθηκε η Βάσια Κωσταρά, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας είχε διαγνωστεί με παραγαγγλίωμα, μία σπάνια μορφή όγκου.

Τώρα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram όσα έζησε πριν από πέντε χρόνια, όταν διαγνώστηκε με τον σπάνιο όγκο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Η αφορμή για την προσωπική της εξομολόγηση ήταν η 14η Οκτωβρίου, μια ημερομηνία που συνδέεται με μια καθοριστική στιγμή για την ίδια. Όπως αποκάλυψε, στις 14 Οκτωβρίου 2021 ξύπνησε έπειτα από έντεκα ώρες στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να την ενημερώνουν πως η επέμβαση είχε στεφθεί με επιτυχία. Η διάγνωση αφορούσε παραγαγγλίωμα, ενώ η εξέλιξη της κατάστασής της ήταν τέτοια που δε χρειάστηκε να ακολουθήσει χημειοθεραπεία.

Η Βάσια Κωσταρά περιέγραψε, μάλιστα, πως η ανάμνηση εκείνης της ημέρας επέστρεψε απρόσμενα, όταν μια φωτογραφία που είδε στο κινητό της τής υπενθύμισε τι είχε συμβεί. Παρά τη βαρύτητα της εμπειρίας, η ίδια παραδέχτηκε πως, μέσα στην καθημερινότητα, είχε ξεχάσει την επέτειο μιας τόσο σημαντικής στιγμής.

Στην ανάρτησή της αναφέρθηκε επίσης στην αγωνία που ακολούθησε την επέμβαση, στις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και στις μαγνητικές τομογραφίες, αλλά και στους φόβους που τη συνόδευσαν τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, μίλησε για την εμπιστοσύνη που έδειξε στους γιατρούς της, αλλά και στο ένστικτό της, που την έκανε να πιστεύει ότι όλα θα πήγαιναν καλά.

Κλείνοντας, η σχεδιάστρια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για την αξία της υγείας και των απλών στιγμών που συχνά θεωρούμε αυτονόητες. Η δυνατότητα να ξυπνάμε κάθε πρωί, να εργαζόμαστε και να χαιρόμαστε με τους ανθρώπους μας αποκτά διαφορετική σημασία όταν έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με μια δύσκολη δοκιμασία.

Η ανάρτηση της Βάσιας Κωσταρά

 

Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο

Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο

Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο

Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο

Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο

Βάσια Κωσταρά: Η εξομολόγηση για τη διάγνωση με σπάνιο όγκο

Χθες, 14 Οκτωβρίου, ένιωθα πως ήταν μια σημαδιακή μέρα για μένα. Χωρίς να μπορώ να θυμηθώ γιατί.

Στο γραφείο ο Ηλίας είχε γενέθλια, η Ναταλία έφευγε για να γεννήσει σε έναν μήνα, η Ελένα έφευγε για να παντρευτεί. Τόσες χαρές μαζεμένες. «Όλα τα καλά ξεκινάνε σήμερα», έλεγα. «Να τη βάλουμε στο ημερολόγιο αυτή τη μέρα. Τη 14η Οκτωβρίου».

Σήμερα το πρωί ξύπνησα και το κινητό μου, με αυτή τη φωτογραφία, μου θύμισε γιατί.

Πριν από πέντε χρόνια, στις 14 Οκτωβρίου 2021, ξύπνησα από ένα χειρουργείο έντεκα ωρών και άκουσα ότι όλα είχαν πάει καλά. Γλίτωσα τις χημειοθεραπείες. Γλίτωσα.

Είχα διαγνωστεί με έναν πολύ σπάνιο όγκο, λέγεται παραγαγγλίωμα. Οι γιατροί μού είπαν πόσο τυχερή ήμουν. Μου το περιέγραψαν κάπως έτσι: σαν να ήμουν σε έναν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, να κατέρρευσε κι εγώ να βγήκα με μια γρατζουνιά.

Δεν έψαξα ποτέ στο Google να μάθω τι είναι. Ούτε και σήμερα το έχω βάλει στο chat. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου και το ένστικτό μου, που μου έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά.

Εκείνη τη 14η Οκτωβρίου έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Κι έτσι, το 14 γίνεται πια το τυχερό μου νούμερο. Και η βροχή, για μένα, σημαίνει τύχη. Ίσως γι’ αυτό, τώρα που έπιασαν οι βροχές, αγαπώ τόσο πολύ αυτές τις μέρες.

Αυτό που δεν ήξερα τότε ήταν πόσο δύσκολη θα ήταν η επόμενη μέρα. Πόσες εξετάσεις, πόσες μαγνητικές, πόσο άγχος και πόσοι φόβοι θα χωρούσαν σε αυτά τα πέντε χρόνια.

Κι όμως, μέσα στη ζωή και στην καθημερινότητα, ξέχασα την ημερομηνία. Μια τόσο σημαντική μέρα για μένα χρειάστηκε μια φωτογραφία για να τη θυμηθώ…

Το πρωί την έστειλα στους δικούς μου ανθρώπους. Και τώρα θέλω να το πω κι εδώ: τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ακόμα κι εμείς που έχουμε περάσει κάποια πράγματα, που έχουμε φοβηθεί, που έχουμε πει «δεν θα το ξεχάσω ποτέ», το ξεχνάμε.

Ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Να ξυπνάμε το πρωί. Να μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Να ζούμε τις χαρές μας και τις χαρές των ανθρώπων μας.

Γι’ αυτό θέλω να θυμάμαι αυτή τη μέρα. Και μαζί της, όλα όσα έχω λόγο να ευγνωμονώ.

«Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη. Και την ξεχνάμε, ρε γαμώτο» όπως είπε και μια φίλη μου σήμερα το πρωί.

Καλημέρα μας. ❤️»

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ΒΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ
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