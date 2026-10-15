Phishing, ransomware, identity theft. Το μενού δεν αλλάζει, μόνο το περιτύλιγμα. Οι απειλές για τις εταιρίες είναι οι ίδιες, σύμφωνα με τον Απόστολο Πανδρούλα, Γενικό Διευθυντή της Odyssey Cybersecurity. Όμως, σύμφωνα και με την ENISA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια, αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη μία εταιρία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, που πέρα από εμάς, χρησιμοποιούν και κακόβουλοι hackers.

Το 2025, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Odyssey Cybersecurity για την κυβερνοασφάλεια, κυβερνοεπιθέσεις κατάφεραν από τη «μεγαλύτερη ληστεία κρυπτονομισμάτων» στην ιστορία (1,45 δις δολάρια σε Ethereum από ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στο Ντουμπάι), μέχρι την παράλυση μεγάλων Ευρωπαϊκών αεροδρομίων για κάποιες μέρες τον περσινό Σεπτέμβρη, όταν χάκερς κατάφεραν να μπουν στα συστήματα που επιτρέπουν σε διαφορετικές αεροπορικές εταιρίες να μοιράζονται γκισέδες και συστήματα διαχείρισης επιβατών και αποσκευών σε μεγάλα αεροδρόμια.

Αυτά τα σοβαρά περιστατικά μας δείχνουν πως κυβερνοεπιθέσεις πλέον μπορούν να διαταράξουν την παγκόσμια οικονομία ή την κοινωνία, επηρεάζοντας για παράδειγμα τα πλάνα χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια στιγμή, ανυποψίαστοι υπάλληλοι εταιριών πειραματίζονται με ανοιχτές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη, μία «σκιώδης χρήση» της νέας τεχνολογίας στο γραφείο (shadow AI), ενώ οι διοικήσεις πειραματίζονται ακόμα και αναζητούν τα συστήματα και τις εφαρμογές που θα καλύψουν τις ανάγκες τους.

Τι στοιχεία δεν πρέπει να μοιραζόμαστε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνη

Ακόμα και οι απλοί χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να μάθουν να προστατεύονται σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Για αυτό, όπως λέει ο κ. Πανδρούλας, δεν πρέπει να ανεβάζουμε σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης:

• Προσωπικά μας στοιχεία

• Ευαίσθητα δεδομένα

Με λίγα λόγια ό,τι δε θα θέλαμε να διαρρεύσει στο διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για σκοπούς έξω από τον έλεγχό μας.

Οι υπάλληλοι εταιριών από την άλλη πρέπει να αποφεύγουν να ανεβάζουν

• Πνευματική ιδιοκτησία

• Projects που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα

• Business intelligence

• Απόρρητα δεδομένα

Μπορούν αντιθέτως να μοιράζονται ακόμα και τέτοιου είδους δεδομένα με ένα κλειστό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί η εταιρία με κάποιους κανόνες.

Καταλήγει πως όλες οι εταιρίες είναι πιθανοί στόχοι κυβερνοεπίθεσης, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη. Με την κατάλληλη όμως εκπαίδευση και καθοδήγηση μπορούν να θωρακιστούν και να αντιμετωπίσουν την έλευση της νέας τεχνολογίας με αισιοδοξία, χωρίς φόβο, καθώς ουσιαστικά οι απειλές στον ψηφιακό κόσμο ήδη υπήρχαν, απλώς τώρα μπαίνει και μία νέα παράμετρος, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

