Η Ηρώ Πεκτέση αποκάλυψε ότι έχει ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, ενώ επιβεβαίωσε και ότι το ζευγάρι περιμένει αγοράκι.

Η ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά «Άγιος Έρωτας», μίλησε για την εγκυμοσύνη της, τη γνωριμία της με τον επιχειρηματία και το μωρό που περιμένουν.

Ηρώ Πεκτέση: Η εγκυμοσύνη και το αγοράκι που περιμένει

Η ηθοποιός βρίσκεται στη 37η εβδομάδα της κύησής της και ανέφερε ότι έχει πάρει 14 κιλά. Η εγκυμοσύνη της κύλησε χωρίς σοβαρές δυσκολίες, παρότι συνέχισε να εργάζεται τόσο στην τηλεόραση όσο και το θέατρο.

Ηρώ Πεκτέση/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Περιμένω αγοράκι. Ο Νεκτάριος έχει δυο κορίτσια. Έχει τρελαθεί ήδη με το αγόρι. Είμαι 35 ετών, το πάω για φυσιολογικά και βλέπουμε. Είχα εύκολη εγκυμοσύνη. Εντάξει, είχα κάτι αναγούλες, κάτι τέτοια, δούλευα ταυτόχρονα, που στη σειρά και στο θέατρο δεν το ήξερε κανείς στην αρχή, γιατί θέλαμε κιόλας να το κρατήσουμε λίγο και για μας», είπε αρχικά στη Super Κατερίνα.

Η γνωριμία της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο

«Γνωριστήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Νεκτάριο. Πολύ γρήγορα έγινε. Νομίζω ότι προτιμώ τα συμπυκνωμένα πράγματα και ότι αν κάτι λειτουργεί το καταλαβαίνω, οπότε μπαίνω σε αυτό. Ναι, έχουμε μια ωραία τρέλα. Νομίζω ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Εγώ τον ήξερα. Εκείνος δε με θυμόταν. Εγώ πηγαίνω σε μαγαζί του πάρα πολλά χρόνια. Έλεγα ωραίος αυτός ο ψηλός, αλλά ποτέ δεν είχαμε έρθει, ας πούμε, σε επικοινωνία και έγινε μετά. Μετά μας γνώρισε μια κοινή μας φίλη. Το καλοκαίρι πήγαμε διακοπές στην Πάτμο και επειδή ένα βράδυ δεν είχαμε πού να μείνουμε, δηλαδή φτάναμε 17 του μήνα και είχαμε δωμάτιο από 18 και ψάχναμε να βρούμε, δε βρίσκαμε πουθενά δωμάτιο και είπε ο Νεκτάριος "θα σας φιλοξενήσω εγώ". Και μπήκαμε στο σπίτι και με είδε και τον είδα και αυτό», περιέγραψε.

Νεκτάριος Νικολόπουλος/ NDP

Πεκτέση για Νικολόπουλο: «Έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς είναι με τις κόρες του»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως στην αρχή την προβλημάτισε το γεγονός ότι ο σύντροφός της είχε ήδη δημιουργήσει οικογένεια, «αλλά επειδή έβλεπα πόσο καλός μπαμπάς είναι, που παρόλο που τρέχει και εκείνος πολύ με τις δουλειές του και είναι πολύ δραστήριος, έβλεπα πόσο παρών είναι στα παιδιά του και πόσο εκεί που ταυτόχρονα, το θαύμαζα αυτό.Είχε περάσει ένα τεστ ότι είναι καλός μπαμπάς. Είμαστε καλά με τις κόρες του και τώρα περιμένουν και το αδελφάκι».

Πεκτέση - Νικολόπουλος: To σύμφωνο συμβίωσης και η πρόταση γάμου

Η Ηρώ Πεκτέση επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι η σχέση της με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο έχει ήδη επισημοποιηθεί με σύμφωνο συμβίωσης. Διευκρίνισε όμως ότι γάμος δεν έχει γίνει ακόμη, παρότι φορά το δαχτυλίδι της πρότασης.

«Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Δεν έχουμε παντρευτεί. Σιγά-σιγά θα γίνει κι αυτό. Μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά δεν του έχω απαντήσει ακόμα. Φοράω το δαχτυλίδι, αλλά δεν του έχω απαντήσει», είπε.

Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως δεν είχε αυτή τη φροντιστική προσέγγιση των μαμάδων, αν και είχε στο μυαλό της πως ίσως κάποια στιγμή να γινόταν μητέρα. «Δεν είχα ποτέ τη θέληση να γίνω μαμά. Είμαι κόρη, ηθοποιός, γυναίκα, αυτά τα έχω ως ρόλους. Κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου ότι ίσως θελήσω να γίνω μητέρα. Έτυχε, με προβλημάτισε το νωρίς, παρ' όλα αυτά ο Νεκτάριος με έκανε να νιώσω πάρα πολύ ασφαλής, τον είδα και πώς είναι σαν μπαμπάς και με έκανε να νιώσω ασφάλεια. Κάθε μέρα νιώθω ότι συντελείται μέσα στην κοιλιά μου ένα θαύμα», είπε.

Όσο για το πώς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη στον σύντροφό της, αποκάλυψε ότι εκείνος ήταν που το αντιλήφθηκε πρώτος.

«Σχεδόν εκείνος μου ανακοίνωσε ότι είμαι έγκυος. Ένιωθα κόπωση, δούλευα βέβαια και πάρα πολύ. Ήθελα να ξαπλώνω και να κοιμάμαι. Του έλεγα "να σου πω, πρέπει να περνάω κατάθλιψη, θέλω να κοιτάω το ταβάνι, να μην κάνω τίποτα" και μου λέει "δεν περνάς κατάθλιψη, έγκυος είσαι". Το είχε αισθανθεί μάλλον, έχει και την εμπειρία. Μετά είδαμε ότι όντως ήμουν», είπε κλείνοντας.