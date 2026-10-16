Στην αναμονή για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας βρίσκονται 94.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει προέγκριση για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», που προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Η δεύτερη φάση αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, περιορίζοντας σημαντικά το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλουν από δικούς τους πόρους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, προτεραιότητα θα δοθεί στα κλειστά ακίνητα, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας και να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων σπιτιών.

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